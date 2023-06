Un jardin pédagogique inauguré à l’école communale de Trivières

Dans le cadre du projet « Ose le Vert, recrée ta cour », initié par la Région wallonne, l’école communale de Trivières et la crèche « La compagnie des P’tits Loups » ont décidé d’aménager leur terrain inoccupé en un espace récréatif, afin que les grands et surtout les petits puissent profiter un maximum de l’extérieur. Le terrain réaménagé comprend un coin lecture, une zone libre et un coin potager.

Faisant partie du plan de pilotage de l’école, cet espace intègre l’axe bien-être et nature. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les enfants à l’importance de l’environnement, de les éduquer à une alimentation saine et de les initier à la biodiversité. Les activités permettront également de travailler certaines compétences sociales comme la coopération, le sens des responsabilités ou l’estime de soi.