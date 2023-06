Les Ardentes, Rock Werchter, Dour... le prix des festivals explose

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des programmations de plus en plus alléchantes, des festivals qui s’agrandissent et qui offrent des activités de plus en plus nombreuses et variées, cela s’accompagne d’un coût.

Cette année, les prix des festivals augmentent (une nouvelle fois). On note, par exemple, des hausses de prix significatives au festival « Les Ardentes » à Liège. En 2019, le pass 4 jours revenait à 132,5 €, pour cette édition 2023, le prix s’élève à 247 € !

À Ronquières, le pass 3 jours revient à 139 € cette année contre 68 € pour seulement deux jours de festival en 2019. L’entrée à la journée à quant à elle bien augmentée passant de 42 € en 2019 à 59 € en 2023.

Pour assister au festival « Rock Werchter », il faudra débourser 22 € de plus à la journée, le prix de l’entrée passant de 105 € en 2019 à 127 €. Pour le pass 4 jours, il faudra désormais débourser 292 € contre 243 € auparavant.

Petite exception parmi les plus importants festivals du pays, les prix d’entrée pour Dour Festival restent les mêmes qu’en 2021, année de la dernière augmentation en date. Comptez donc 195 € pour le pass 5 jours ou 70 € par journée passée au sein du festival hainuyer contre 170 € en 2019 pour le même pass.