Frank Vandenbroucke se défend après l’«incident» avec Vincent Van Quickenborne: «Je n’ai absolument pas dépassé les bornes»

Les versions divergent sur ce qui s’est passé exactement. L’une parle d’« agression verbale et physique » à cause de Vandenbroucke, qui aurait saisi les bras de Van Quickenborne et aurait poussé l’intéressé contre le mur. Une autre source a qualifié cette version d’exagérée : si un bras a été saisi, il n’est pas question d’un corps à corps.