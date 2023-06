Christos Doulkeridis et Audrey Lhoest emmèneront la liste Ecolo-Groen à Ixelles en 2024

En 2018, le succès rencontré par la formation Ecolo-Groen à Ixelles (33%) en a surpris plus d’un, à commencer par Christos Doulkeridis lui-même. Mais le bourgmestre de la plus grande commune à majorité Ecolo de Belgique s’est directement retroussé les manches avec son équipe afin d’opérer une transition écologique et sociale. Cette transition s’est matérialisée par une politique pro-active de lutte contre le dérèglement climatique : les voiries sont plantées d’arbres ; les places du Châtelain, Flagey et Sainte-Croix vont être végétalisées ; des espaces verts ont été créés, réaménagés ou ouverts au public et leurs noms féminisés quand cela était possible. La commune mène aussi une politique active sur le front de l’Energie, tant au sein de son administration que sur le territoire.

« De tous les mandats que j’ai eu l’occasion d’exercer, celui de Bourgmestre est sans aucun doute le plus dur mais c’est aussi le plus passionnant, car on travaille avec et pour les gens, dans un contact direct qui nous permet le plus souvent, de trouver des solutions ensemble et dans le dialogue », commente Christos Doulkeridis.

Un des engagements majeurs des Ecolos ixellois en 2018 concernait une alimentation accessible à toutes et tous et de qualité : la part de l’alimentation bio a été augmentée dans les cantines scolaires, tandis que les repas et les fournitures ont été offerts dans les écoles à enseignement différencié. Le 1er conseil consultatif de l’alimentation durable communal a également été mis sur pied, il rapproche les citoyens des questions liées à l’alimentation et permet de concrétiser au niveau local les initiatives et politiques menées depuis la Région.

Les ecologistes d’Ixelles ont souhaité accorder leur confiance aux actuels mandataires afin de poursuivre le travail commencé quatre ans et demi plus tôt.