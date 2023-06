Patron et ouvrier, Cédric, couvreur: «J’ai vendu ma moto pour créer ma boîte»

Ces deux exemples sont éclairants alors que, selon une étude d’Embuild, plus de 8 000 emplois sont vacants dans le domaine de la construction en Wallonie. Enjeux climatiques, construction de 8 000 bâtiments par an et rénovation de 10 000 autres, tous les bras passionnés sont les bienvenus comme l’explique Cédric, couvreur depuis 25 ans : charpente, isolation, zinguerie, bardage… « Après 4 années d’apprentissage, j’ai commencé comme ouvrier peu qualifié, puis ouvrier qualifié, puis chef d’équipe… Après j’ai créé ma propre société. » Il est aujourd’hui chef d’entreprise tout en développant son savoir-faire. » Pourtant, il n’était pas destiné à passer sa vie sur les toits : « Ma maman tenait un bistro. Elle avait un client qui était couvreur. Je n’étais pas motivé par l’école. Il cherchait un apprenti et j’ai commencé à me former. Dès le premier chantier en ardoise naturelle, j’ai kiffé. »