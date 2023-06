Qui veut un job dans une des plus grosses entreprises de Wallonie ? Un rendez-vous à ne pas manquer ce 28 juin

Dans le cadre prestigieux du Val St Lambert, plusieurs « success story wallonnes » tenteront de trouver le bon profil. Benjamin Marechal a visité plusieurs partenaires de l’opération. « On ne le sait pas forcément mais il y a pas mal d’entreprises à la pointe de la technologie. Gaming One par exemple, c’est le groupe qui exploite entre autres les jeux Circus. Ils sont les leaders du jeu terrestre et du jeu en ligne. On vient de les embaucher aux USA. Ils cherchent pas mal de Data analyst. Pareil pour Unibox. Entre la bière Val Dieu, les jeux type bingo, un centre jardinerie, la gestion d’hôtels et tout le reste, ils ont construit un empire. C’est un bon employeur je pense ».

L’intérêt de « 100 patrons, 100 jobs », c’est qu’on peut y trouver un job quelle que soit sa qualification. La présence de Laurenty par exemple en atteste. Le plus grand groupe de nettoyage wallon cherche pas mal d’opérateurs mais aussi des jardiniers, des chauffeurs, etc.

Face au recruteur, il faudra faire valoir ses compétences mais pas que. « Bien sûr quand on a besoin d’un ingénieur industriel, on a besoin des compétences » nous dit Pierre Leerschool « mais ce qui intéresse surtout l’entreprise, c’est la personnalité. J’aime comprendre pourquoi un collaborateur veut s’engager, comprendre sa passion et son intérêt ». D’autres patrons comme le recruteur de Laurenty nous le confirme, « c’est la personnalité avant tout et pour le reste l’entreprise est là pour vous aider ». Même son de cloche chez Gaming One. « Le salaire est important pour vivre biens sur mais ca ne peut pas être le seul moteur quand on s’engage pour longtemps.