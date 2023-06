La tentative de rébellion de Wagner en Russie avortée «pour éviter un bain de sang»: les poursuites contre Prigojine abandonnées, Moscou l’envoie au Bélarus! (LIVE)

22h18 – La rébellion avortée de Wagner n’affectera « en aucun cas » l’offensive russe en Ukraine, selon le Kremlin

La rébellion avortée de Wagner n’affectera « en aucun cas » l’intervention militaire russe en Ukraine, a assuré samedi le Kremlin, alors que les troupes de Kiev sont à l’offensive depuis plusieurs semaines.

« En aucun cas », a balayé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé par la presse sur d’éventuelles conséquences de la rébellion avortée sur le plan du Kremlin en Ukraine. « +L’opération militaire spéciale+ continue. Nos militaires ont réussi à repousser la contre-offensive de l’Ukraine », a-t-il affirmé.

22h12 – Poutine « reconnaissant » envers Loukachenko pour son rôle de médiateur, indique le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine est « reconnaissant » envers son allié bélarusse, Alexandre Loukachenko, pour son rôle de médiateur avec Evguéni Prigojine dans le règlement de la rébellion armée avortée du chef de Wagner.

« Nous sommes reconnaissants envers le président du Bélarus pour ces efforts », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, saluant « une résolution sans nouvelles pertes ». « La conversation du soir entre les deux présidents a été très longue, franchement chaleureuse », a-t-il ajouté.

22h09 – Prigojine va partir au Bélarus, l’enquête pénale le visant va être abandonnée, annonce le Kremlin

Evguéni Prigojine, qui a mené une tentative de rébellion armée en Russie, va partir au Bélarus a annoncé le Kremlin, qui a assuré que la justice du pays ne poursuivrait pas pénalement le chef du groupe Wagner et les combattants qui l’ont suivi.

« L’affaire pénale sera abandonnée contre lui. Lui-même ira au Bélarus », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au sujet de l’homme d’affaires. « Personne ne persécutera (les combattants), compte tenu de leurs mérites au front » ukrainien, a-t-il ajouté.

21h33 – Russie : les combattants de Wagner quittent le QG militaire de Rostov qu’ils occupaient

Les combattants du groupe Wagner, qui occupaient depuis la matinée le QG militaire russe de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, ont commencé à quitter les lieux dans la soirée, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les hommes d’Evguéni Prigojine partaient à bord de minibus, tandis que les chars positionnés n’avaient, eux, pas encore bougé, selon ce journaliste.

21h09 – Début de la levée des mesures de sécurité dans la région de Lipetsk, au sud de Moscou

Le gouverneur de la région de Lipetsk, au sud de Moscou, a annoncé le début de la levée des mesures de sécurité prises plus tôt samedi, après que Evguéni Prigojine a ordonné à ses hommes qui marchaient vers Moscou de faire demi-tour et de retourner dans leurs camps.

« Les restrictions imposées aujourd’hui commencent à être levées. Dans un avenir proche, nous rouvrirons l’accès aux routes de la région », a indiqué Igor Artamonov sur Telegram. Des combattants de Wagner étaient entrés plus tôt dans la région, et M. Artamonov avait appelé les habitants à rester chez eux.

20h54 – Volte-face de Prigojine : Poutine a remercié Loukachenko pour « le travail réalisé »

Vladimir Poutine a remercié Alexandre Loukachenko pour « le travail réalisé », a annoncé samedi la présidence bélarusse, après que Evguéni Prigojine a ordonné à ses hommes qui marchaient vers Moscou de faire demi-tour et de retourner dans leurs camps.

« Le président du Bélarus a informé en détail le président de la Russie des résultats des négociations avec la direction du groupe Wagner », a indiqué Minsk dans un communiqué, ajoutant que M. Poutine avait « remercié », lors de leur deuxième entretien téléphonique du jour, son allié « pour le travail accompli ».

20h46 – Russie : des dizaines d’habitants scandent « Wagner ! » près du QG militaire de Rostov

Des dizaines d’habitants scandaient samedi soir « Wagner, Wagner ! » près du QG militaire de Rostov (sud-ouest), pris tôt dans la matinée par les mercenaires d’Evguéni Prigojine, alors que ceux-ci s’apprêtaient visiblement à quitter leurs positions, après une annonce en ce sens de leur chef.

Réunis sur une rue principale dans le centre-ville, de nombreux résidents ont sorti leurs téléphones pour prendre en vidéo les combattants du groupe paramilitaire, tout en les applaudissant, a constaté un journaliste de l’AFP.

20H30 – LE POINT COMPLET A 20H30

Le point à 20h30 – Le chef de Wagner fait volte-face et ordonne à ses troupes de stopper leur marche vers Moscou Publié le samedi 24 Juin 2023 à 20h37 Le chef du groupe paramilitaire Wagner a appelé samedi ses troupes à stopper leur marche vers Moscou, opérant une spectaculaire volte-face après avoir défié l’autorité de Vladimir Poutine qui avait mis en garde contre un risque de « guerre civile », tandis que Kiev revendiquait des avancées à l’est de son territoire. Pour éviter que le « sang russe » ne coule, « nos colonnes font demi-tour et nous partons dans la direction opposée rentrer dans les camps », a déclaré le tempétueux Evguéni Prigojine après avoir lancé vendredi soir un coup de force inédit contre le Kremlin pour « libérer le peuple russe ». Ses troupes se sont approchées samedi à moins de 400 km de la capitale après avoir notamment revendiqué la prise du quartier général de l’armée russe à Rostov (ouest), centre névralgique des opérations en Ukraine. Confronté à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir fin 1999, le président Poutine a dénoncé une « trahison » et mis en garde contre une « guerre civile ». Le Kremlin a aussi sommé les pays occidentaux de ne pas essayer de « profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes ». « Tous les objectifs de l’opération militaire spéciale (en Ukraine) seront atteints », a affirmé le ministère des Affaires étrangères. Selon président ukrainien Volodymyr Zelensky, la rébellion de Wagner montre toutefois que « les dirigeants russes n’ont aucun contrôle sur quoi que ce soit ». « L’homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part, a-t-il affirmé. Son armée a elle revendiqué samedi « des avancées dans toutes les directions » sur le front Est où elle affirme avoir lancé de nouvelles offensives. L’avancée en Russie des troupes de Wagner a conduit à les autorités à prendre des mesures de sécurité exceptionnelles. Le maire de Moscou a appelé les habitants à limiter les déplacements en ville, qualifiant la situation de « difficile » et décrété lundi jour chômé. « J’ai lu les informations ce matin, j’ai été très surprise. Je ne sais pas comment réagir à cela », a déclaré à l’AFP Elena une Moscovite de 35 ans. La région russe de Kalouga, dont la capitale régionale est à 180 km au sud de Moscou, a introduit des restrictions sur les déplacements face à la rébellion. Depuis l’annonce de la rébellion du groupe Wagner vendredi soir, leurs forces ont été repérées dans trois régions russes : Rostov, Voronej et Lipetsk. « Impact possible » - De Washington à Paris en passant par Bruxelles, toutes les chancelleries occidentales surveillent de très près l’évolution de la situation en Russie. Le président américain Joe Biden s’est entretenu samedi avec son homologue français Emmanuel Macron, et avec les chefs des gouvernements allemand et britannique, Olaf Scholz et Rishi Sunak. Pendant cette conversation, le chef de l’Etat français a évoqué un ’« impact possible » de ce coup de force sur la guerre en Ukraine. Proche allié de Vladimir Poutine, le président bélarusse a, de son côté, affirmé avoir obtenu du chef de Wagner l’arrêt des mouvements des troupes du groupe paramilitaire en Russie. « Evguéni Prigojine a accepté la proposition du président du Bélarus Alexandre Loukachenko d’arrêter les mouvements des hommes armés de la société Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions », a indiqué le canal Telegram officieux de la présidence bélarusse, Poul Pervogo. Selon la chaîne « Rybar », des régiments tchétchènes avaient été dépêchés par l’homme fort de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov pour réprimer la mutinerie « dans les zones de tension » en Russie, aux abords de Rostov. L’AFP n’était pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. Rumeurs Samedi matin dans une adresse à la Nation, Vladimir Poutine, en complet noir, l’air grave et le ton martial, s’en était pris sans le nommer à l’homme qui ose le défier, accusant « les traitres » et promettant de les « punir ». « C’est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple », a déclaré M. Poutine. « Ce à quoi nous faisons face, ce n’est rien d’autre qu’une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels » de M. Prigojine, a-t-il affirmé. Vladimir Poutine « se trompe profondément » et mes combattants ne se « rendront pas », avait rétorqué le chef de Wagner, qui critique depuis plusieurs mois la stratégie militaire russe en Ukraine. « Nous sommes des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit », avait-il promis en s’en prenant pour la première fois directement au président russe. Et alors que des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmaient que M. Poutine avait quitté Moscou après la mutinerie, son porte-parole Dmitri Peskov cité par l’agence Ria Novosti, a assuré que « le président travaille au Kremlin ». Dans plusieurs messages audio vendredi, le patron de Wagner avait affirmé que des frappes russes avaient fait un « très grand nombre de victimes » dans ses rangs. « Un très grand nombre de nos combattants ont été tués », a-t-il dit, accusant le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir ordonné ces attaques. Ces accusations « ne correspondent pas à la réalité et sont une provocation », a rétorqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

19h33 – Prigojine annonce accepter « l’arrêt des mouvements » de troupes de Wagner après une médiation biélorussee pour éviter un bain de sang !

Dans un message posté sur Télégram en début de soirée, Evguéni Prigojine affirme avoir « accepté l’offre du président [biélorusse] Alexandre Loukachenko de mettre fin aux mouvements des hommes armés de Wagner sur le territoire russe et de prendre d’autres mesures pour désamorcer les tensions ».

Prigojine annonce que ses hommes « rentrent » dans leurs camps pour éviter un bain de sang. Selon lui, la médiation du président biélorusse, proche du Kremlin, aurait duré toute la journée. Elle s’est soldée, selon Evguéni Prigojine, par « une option absolument favorable et acceptable » qui comprendrait « des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner ».

« Evguéni Prigojine a accepté la proposition du président du Bélarus Alexandre Loukachenko d’arrêter les mouvements des hommes armés de la société Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions », a indiqué, de son côté, le canal Telegram officieux de la présidence bélarusse, Poul Pervogo.

19h30 – Des blindés et des sacs de sable à un échangeur situé au sud de Moscou

Les autorités moscovites ont établi un checkpoint à au moins un échangeur routier de la capitale russe, alors que la milice Wagner poursuit son avancée. Des mesures de sécurité sont prises à plusieurs sorties, rapporte l’agence de presse étatique Ria Novosti, diffusant une vidéo sur laquelle on aperçoit, à un carrefour du sud-ouest de Moscou, des véhicules blindés et une barrière constituée de sacs de sable.

Les unités paramilitaires Wagner ont débuté leur marche vers Moscou samedi, depuis Rostov-sur-le-Don (sud). Des soldats de la milice ont été aperçus en fin de journée à moins de 400 kilomètres de la capitale, aux abords de Lipetsk.

19h24 – L’Ukraine annonce de nouvelles offensives et des avancées dans l’Est

L’armée ukrainienne a lancé des offensives dans plusieurs directions face aux forces russes sur le front Est et revendique de nouvelles avancées, a annoncé samedi le ministère de la Défense.

« Une offensive sur plusieurs directions simultanément » a été lancée samedi vers les localités d’Orikhovo-Vassylivka, Bakhmout, Bogdanivka, Iaguidné, Klichtchiïvka, Kourdioumivka, a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, en revendiquant « des avancées dans toutes les directions ».

19h19 – Poutine « a évidemment très peur », lance Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que son homologue russe Vladimir Poutine « a évidemment très peur » de la rébellion du groupe Wagner et qu’il « se cache probablement quelque part » hors de Moscou.

« L’homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part. Je suis sûr qu’il n’est plus à Moscou », a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne, estimant que le président russe « a lui-même créé cette menace ». « Aujourd’hui, le monde a vu que les dirigeants russes n’ont aucun contrôle sur quoi que ce soit. Rien du tout. C’est un chaos total », a-t-il appuyé.

18h39 – Joe Biden a parlé avec plusieurs dirigeants occidentaux de la situation en Russie

Le président américain Joe Biden s’est entretenu par téléphone samedi de la situation en Russie avec ses homologues français Emmanuel Macron, allemand Olaf Scholz et britannique Rishi Sunak, a indiqué samedi la Maison Blanche.

Lire aussi Rébellion de Wagner en Russie: événement imprédictible, tentative de coup d’État, fin de la guerre en Ukraine? «L’un des événements les plus importants depuis le début de l’invasion», décrypte Nicolas Gosset

« Les dirigeants ont parlé de la situation en Russie. Ils ont affirmé leur soutien inébranlable à l’Ukraine », ajoute la Maison Blanche dans un communiqué.

18h32 – Le ministère de la Défense ukrainien raille les soldats russes face à la rébellion de Wagner

Le ministère ukrainien de la Défense s’est moqué samedi des soldats russes, les appelant à ne plus combattre l’Ukraine mais à choisir leur camp dans le conflit entre Wagner et l’armée russe.

« Le ministère de la Défense de l’Ukraine se demande pourquoi les soldats russes sont encore dans leurs tranchées boueuses, plutôt que de venir en aide à leurs camarades, que ce soit d’un côté du conflit ou de l’autre. Ca serait plus sûr pour eux que d’affronter l’armée ukrainienne », a dit le ministère sur Twitter.

18h21 – L’objectif de la mutinerie est de prendre le pouvoir, selon Dmitri Medvedev

La rébellion armée amorcée par le groupe paramilitaire Wagner en Russie est une opération réfléchie qui a été mise sur pied dans l’optique de prendre le pouvoir, a affirmé l’ancien président russe, Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du conseil de sécurité russe, à l’agence de presse étatique Tass.

« Il s’agit clairement d’une opération bien pensée et planifiée ayant pour but de prendre le pouvoir dans le pays », a commenté M. Medvedev devant des journalistes. Il n’exclut pas que des experts étrangers et d’anciens membres des unités d’élite de l’armée russe soient impliqués dans les plans de cette mutinerie en Russie.

« Compte tenu du niveau de préparation, du professionnalisme dans la coordination des actions et de la gestion des mouvements de troupes, nous pouvons conclure que c’est un plan militaire bien échafaudé, impliquant probablement des personnes qui ont servi jadis dans les unités d’élite de l’armée et des spécialistes étrangers ».

18h10 – Le chef militaire ukrainien dit à son homologue américain que sa contre-offensive se passe comme prévu

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny a assuré samedi au chef d’état-major interarmées américain Mark Milley que la contre-offensive ukrainienne lancée contre les forces de Moscou se passait comme prévue.

« Nous avons discuté en détail de la situation tout au long de la ligne de front. Je lui ai parlé de l’offensive et des actions offensives de nos unités. Je l’ai informé du fait que l’opération se déroule conformément aux plans », a déclaré le général ukrainien, selon un communiqué.

18H00 – LE POINT COMPLET A 18H00

Le point à 18h00 - Ce que l’on sait de la rébellion de Wagner contre Moscou Publié le samedi 24 Juin 2023 à 17h55 Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, 62 ans, est entré ouvertement vendredi en rébellion contre le commandement militaire de Moscou, qu’il a juré de renverser. Ses troupes sont entrées dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, où elles auraient pris le contrôle de plusieurs sites militaires stratégiques, avant de poursuivre samedi leur progression en direction de Moscou. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent : > Quel est le facteur déclenchant de la rébellion ? Depuis des mois, Prigojine est dans une lutte de pouvoir avec la hiérarchie militaire russe, la blâmant pour la mort de ses troupes dans l’est de l’Ukraine. A plusieurs reprises, il a accusé de hauts gradés militaires de ne pas équiper de manière adéquate son armée privée, de retarder l’avancée de ses troupes avec des questions de bureaucratie, tout en s’attribuant toutes les victoires remportées par les hommes de Wagner. Vendredi, Prigojine a laissé exploser sa colère, affirmant que les dirigeants militaires de Moscou avaient ordonné des frappes sur ses camps et tué un grand nombre de paramilitaires de Wagner. Moscou a nié avoir été à l’origine de ces frappes. Evguéni Prigojine a déclaré que des hauts gradés de l’armée russe devaient être arrêtés, jurant «d’aller jusqu’au bout». Il a affirmé plus tard que ses forces avaient abattu un hélicoptère militaire russe. Quelques heures plus tard, le chef de Wagner a affirmé que ses hommes avaient pris le contrôle «sans un coup de feu» du QG militaire de Rostov, et qu’ils contrôlaient plusieurs autres sites. Rostov est le siège du quartier général du commandement sud de l’armée russe d’où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Les forces de Wagner ont ensuite été répérées dans deux autres régions russes, celles de Lipetsk et Voronej. L’arrivée des combattants de Wagner dans la région de Lipetsk, qui est située à environ 400 kilomètres de Moscou, confirme leur progression en direction de la capitale russe. > Quelle est la réaction de Moscou à ces événements ? La Russie a renforcé la sécurité à Moscou et dans plusieurs régions comme Rostov et Lipetsk, où un «régime antiterrosriste» a été imposé. Les autorités russes ayant jugé que la situation était «difficile» à Moscou, ont décrété que lundi serait un jour chômé. Vladimir Poutine a dénoncé samedi la «menace mortelle» et le risque de «guerre civile» posés par Evguéni Prigojine entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. Il a exhorté le pays à s’unir. Qualifiant l’action des mercenaires de Wagner de «trahison», il a juré de leur infliger une «punition inévitable». Les dirigeants des deux chambres du Parlement en Russie ont appelé samedi la population à soutenir le président Poutine. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a annoncé samedi envoyer ses hommes dans les «zones de tension». > Qui sont les mercenaires de Wagner? - L’armée de mercenaires de Wagner avait déjà été impliquée dans des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, tout en niant son rôle. Mais Prigojine a reconnu l’année dernière qu’il avait fondé le groupe, recrutant des hommes dans des prisons russes en échange d’une amnistie. Dans l’est de l’Ukraine, les unités de Wagner ont été le fer de lance d’intenses batailles de la Russie. Les mercenaires de Wagner ont été à l’avant-garde de l’assaut mené pendant plusieurs mois contre la ville de Bakhmout, conquise pour la Russie au prix d’énormes pertes dans leurs rangs. > Comment la Russie est-elle impactée? La rébellion de Wagner représente le défi le plus sérieux à ce jour porté au long règne de Poutine et ouvre la crise sécuritaire la plus grave de la Russie depuis son arrivée au pouvoir fin 1999. Elle se produit à un moment où Kiev est en pleine contre-offensive pour reprendre du territoire. L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle «surveillait» l’affrontement entre Prigojine et Poutine. De son côté, Moscou a prévenu que l’armée de Kiev saisissait le moment pour concentrer ses troupes «pour des actions offensives» près de Bakhmout. L’importance de cette mutinerie n’a pas non plus échappé aux dirigeants mondiaux. De nombreuses capitales dont Washington, Londres, Paris, Berlin et Rome ont fait savoir qu’elles surveillaient de près l’évolution de la situation.

17h42 – Situation « difficile » à Moscou, lundi décrété chômé

Le maire de Moscou a estimé samedi que la situation était « difficile » dans la capitale russe, vers laquelle marchent les forces rebelles du groupe paramilitaire Wagner, et décrété lundi jour chômé pour limiter les déplacements.

de videos

« La situation est difficile », a reconnu sans ambages Sergueï Sobianine. « Afin de minimiser les risques (…), j’ai décidé de déclarer lundi jour chômé », sauf pour certaines activités et les services municipaux, a ajouté le maire. Il a appelé les Moscovites à « limiter autant que possible » leurs déplacements dans la ville et prévenu que la circulation pourrait être « bloquée » sur certaines routes et dans certains quartiers.

17h15 – Moscou met en garde l’Occident contre toute tentative de « profiter » de la situation

La Russie a mis en garde samedi les pays occidentaux contre toute tentative de « profiter » de la rébellion du groupe paramilitaire Wagner pour pousser leurs desseins « russophobes », assurant que la mutinerie n’empêcherait pas Moscou d’« atteindre ses objectifs » en Ukraine.

« Nous mettons en garde les pays occidentaux contre toute (tentative) de profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes. De telles tentatives seraient futiles », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. « Tous les objectifs de l’opération militaire spéciale (en Ukraine) seront atteints », a-t-il ajouté.

17h13 – La milice coupée de certains médias sociaux par le régulateur russe

Le régulateur des médias en Russie, Roskomnadzor, a bloqué les comptes du groupe paramilitaire Wagner sur certains médias sociaux, comme VKontakte. Le régulateur cherche ainsi à éviter que des appels à rejoindre la rébellion ne soient lancés via ces canaux, a indiqué samedi Roskomnadzor à l’agence de presse russe Tass.

Dans un message télévisé samedi, le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’attitude du groupe Wagner de rébellion armée et de trahison. Il a assuré que des mesures sévères seraient prises contre les insurgés.

17h12 – De Croo convoque le Conseil national de sécurité dimanche sur la Russie

Le Premier ministre Alexander De Croo s’entretiendra ce samedi soir avec les ministres de la Défense, Ludivine Dedonder, des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et les services de sécurité et de renseignement sur la situation en Russie, avant une réunion dimanche à 10h du Conseil national de sécurité, a-t-il annoncé samedi.

« La situation en Russie parait sévère et lourde de conséquences pour l’Europe », a-t-il commenté sur Twitter.

Le Conseil national de sécurité (CNS) définit les grandes lignes politiques à suivre par les services de renseignement. Il réunit le Premier ministre et les vice-Premiers, ainsi que les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Selon les sujets abordés, il associe les services de renseignement, de sécurité, de justice ou autres.

De nombreux pays suivaient très attentivement samedi la situation en Russie, soulignant que les prochaines heures s’annonçaient cruciales, après l’entrée en rébellion du chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine contre les troupes régulières russes.

16h18 – La région russe de Kalouga, près de Moscou, annonce des restrictions sur les déplacements

La région russe de Kalouga, au sud de Moscou, a introduit des restrictions sur les déplacements face à la rébellion du groupe armée Wagner, qui a entamé une marche sur la capitale russe.

« Le quartier général opérationnel a décidé de temporairement introduire des restrictions de transport automobile sur les routes de la région situées dans les territoires limitrophes des régions frontalières avec celle de Kalouga, (soit) les régions de Toula, Briansk, Orlov et Smolensk » qui sont au sud, à l’est et à l’ouest de Kalouga, a dit le gouverneur Vladislav Chapcha. La capitale régionale de Kalouga est à 180 km de Moscou.

16h15 – « Reportez tous les déplacements non-essentiels » (Affaires étrangères belges)

Les Affaires étrangères belges ont mis à jour samedi leurs conseils aux voyageurs pour la Russie, à la suite de la rébellion du groupe Wagner. « La situation sécuritaire dans les régions de Rostov-sur-le-Don et de Voronezh est pour le moment très volatile et pourrait s’aggraver dans les prochaines heures ou jours ou s’étendre à d’autres régions ou villes dont la région de Moscou », préviennent les Affaires étrangères.

Elles recommandent de veiller à disposer de suffisamment d’eau, de nourriture et d’autres biens de première nécessité, et de reporter tous les déplacements non-essentiels. Elles notent que les aéroports et frontières sont pour le moment ouverts.

Les zones à proximité des lieux symboliques, des bâtiments gouvernementaux ou les lieux avec une présence importante de services de sécurité, doivent être évités pour le moment, ajoutent les Affaires étrangères.

Tout voyage dans l’ensemble de la Fédération de Russie est déconseillé depuis longtemps déjà.

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait déjà indiqué, plus tôt dans la journée, suivre la situation de près en Russie et appelé les ressortissants belges sur place à la prudence. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder dit aussi suivre de près l’évolution de la situation avec ses services, et voir quel impact elle aura sur le conflit.

16h03 – La Lettonie annonce renforcer la sécurité à ses frontières, ne plus laisser entrer les Russes sur son territoire

Le président élu de la Lettonie, Edgars Rinkevics, a annoncé samedi que son pays avait renforcé la sécurité à ses frontières, face à la mutinerie en cours en Russie, et qu’il ne laissait plus entrer les Russes sur son territoire.

« La Lettonie suit de près l’évolution de la situation en Russie (…). La sécurité aux frontières a été renforcée », a-t-il twitté, précisant que la délivrance de visas ou l’entrée de Russes venant de Russie était suspendue.

15h54 – Des combattants de Wagner dans la région de Lipetsk, au sud de Moscou

Des combattants du groupe paramilitaire Wagner sont entrés dans la région de Lipetsk, située à environ 400 km au sud de Moscou, ont annoncé samedi les autorités locales, ce qui confirme leur progression en direction de la capitale russe.

Des éléments de Wagner « sont en train de se déplacer sur le territoire de la région de Lipetsk », a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Igor Artamonov. « Les agences de maintien de l’ordre et les autorités (…) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population. La situation est sous contrôle », a-t-il assuré.

15h23 – Washington « en étroite coordination » avec ses alliés

Les Etats-Unis vont rester « en étroite coordination » avec leurs alliés après un premier échange de vues avec les pays du G7 sur la situation en Russie, a affirmé samedi le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.

« Les Etats-Unis vont rester en étroite coordination avec leurs alliés et partenaires alors que la situation continue d’évoluer » après l’annonce d’une rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner contre les forces russes, qui ne « change rien » au soutien à l’Ukraine, a-t-il dit.

15h10 – La rébellion de Wagner, un « cadeau » fait à l’Occident, selon Minsk

Le Bélarus a qualifié samedi de « cadeau » fait à l’Occident la rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner, en cours en Russie, en mettant en garde contre une « catastrophe ».

« Toute provocation, tout conflit interne dans les rangs militaires ou politiques, dans le champ de l’information ou dans la société civile, c’est un cadeau fait à l’Occident », a déclaré le Conseil de sécurité nationale bélarusse, dans un communiqué rendu public par la diplomatie de ce pays allié de la Russie. « Cela peut aboutir à une catastrophe », a-t-il ajouté, appelant à écouter « la voix de la raison ».

15h52 – Le Kremlin dit avoir le soutien d’Erdogan après l’avoir informé de la mutinerie en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a reçu samedi le « plein soutien » de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un entretien téléphonique consacré à la rébellion armée du groupe Wagner en cours en Russie, a déclaré le Kremlin.

Lors de son entretien avec M. Erdogan, qui a survécu à une tentative de putsch en 2016, M. Poutine a « donné des informations sur la situation dans le pays en lien avec une tentative de rébellion armée », selon un communiqué du Kremlin. Le président turc « a exprimé son plein soutien pour les mesures prises » par M. Poutine, d’après la même source.

14h50 – Kadyrov envoie ses troupes

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a annoncé samedi envoyer ses hommes dans les « zones de tension », au moment où la Russie fait face à une rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner, notamment à Rostov, dans le sud du pays.

« Les combattants du ministère de la Défense et de la Garde nationale tchétchènes se sont déjà rendus dans les zones de tension. Nous ferons tout pour préserver l’unité de la Russie et protéger son statut d’Etat », a déclaré sur Telegram M. Kadyrov, dont les hommes ont été très actifs dans l’offensive russe en Ukraine.

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont entretenus samedi pour « échanger leurs vues sur la situation en Russie », où le chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine est entré en rébellion contre les troupes régulières, a annoncé le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

Il n’a livré aucun détail sur le contenu de ces échanges. Berlin a confirmé que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock « venait de s’entretenir de la situation » avec ses homologues des puissances du G7.

« Une fenêtre d’opportunité »

La Russie a engagé un processus conduisant à sa propre destruction en envahissant l’Ukraine, a estimé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, pour qui la rébellion du groupe Wagner constituait une « opportunité » pour son pays.

« Ils nous combattent mais ils s’autodétruisent », a estimé sur Telegram Ganna Maliar. « Que cela signifie-t-il pour nous ? Une fenêtre d’opportunité », a-t-elle ajouté, assurant que l’Ukraine continuait son travail pour la « victoire ».

« Sans tirer un seul coup de feu »

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, a assuré samedi avoir pris le quartier général de l’armée russe à Rostov (sud) sans tirer, affirmant avoir le soutien de la population.

« Pourquoi le pays nous soutient ? Parce que nous effectuons une marche pour la justice », a dit dans un message audio sur Telegram le chef de Wagner, accusé de « trahison » par Vladimir Poutine. « Nous sommes entrés dans Rostov, et sans tirer un seul coup de feu, nous avons pris le bâtiment du quartier général », a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine est au Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine est au Kremlin et y travaille, a déclaré samedi son porte-parole Dmitri Peskov, en pleine rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner.

« Le président travaille au Kremlin », a assuré M. Peskov, cité par l’agence d’Etat Ria Novosti, qui l’interrogeait sur des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmant qu’il avait quitté Moscou à cause de la mutinerie.

Les habitants de Lipetsk appelés à rester chez eux

Les autorités de la région russe de Lipetsk, à 420 km au sud de Moscou, ont appelé samedi la population à rester chez elle face à la rébellion armée déclenchée par le groupe paramilitaire Wagner.

Reuters

« Afin d’assurer l’ordre et la sécurité des citoyens de la région de Lipetsk, le quartier général opérationnel (régional) appelle les habitants à ne pas sortir de leurs maisons sauf nécessité, et à renoncer à tout déplacement dans un véhicule privé », selon le compte Telegram des autorités de la région.

Combats à Voronej

Les autorités russes ont annoncé samedi combattre un important incendie qui s’est déclaré dans un dépôt de carburant de la ville de Voronej, capitale de la région du même nom où la présence du groupe paramilitaire Wagner a été rapportée.

« Plus de 100 pompiers et 30 véhicules sont sur place. D’après les premières informations, il n’y a pas de victimes », a déclaré le gouverneur local Alexandre Goussev. Il n’a pas précisé les causes de l’incendie, mais des médias ont publié une vidéo montrant un hélicoptère militaire dans la zone avant une explosion. La ville de Voronej se trouve à environ 550 km au sud de Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine « se trompe profondément » en accusant les combattants du groupe paramilitaire Wagner de « trahison », a affirmé samedi son patron Evguéni Prigojine, ajoutant que ses troupes ne comptaient « pas se rendre ».

« En ce qui concerne la trahison de la Patrie, le président s’est profondément trompé. Nous sommes des patriotes », a affirmé M. Prigojine dans un enregistrement audio. « Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit », a-t-il ajouté. C’est la première fois que M. Prigojine s’en prend personnellement au maître du Kremlin.

L’armée russe mène des opérations de « combat » dans la région Voronej, frontalière de l’Ukraine et située à quelque 600 km au sud de Moscou, ont rapporté les autorités locales, en pleine rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner.

« Dans le cadre de l’opération antiterroriste sur le territoire de la région de Voronej, les forces armées de la Fédération de Russie sont en train de mener des actions opérationnelles et de combat nécessaires », a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Alexandre Goussev. Voronej se trouve environ à mi-chemin entre Moscou et la ville de Rostov (sud), où Wagner a revendiqué de premières prises d’infrastructures militaires tôt samedi.

Soutien des dirigeants des deux chambres

Les dirigeants des deux chambres du Parlement en Russie ont appelé samedi à soutenir le président Vladimir Poutine qui fait face à une rébellion armée du groupe paramilitaire Wagner.

« Les députés de la Douma d’Etat (…) soutiennent la consolidation des forces et du soutien au président Vladimir Poutine, le commandant-en-chef », a déclaré sur Telegram le président de la chambre basse, Viatcheslav Volodine. « La force » de la Russie réside dans « l’unité (…) et notre intolérance historique pour les trahisons et les provocations », a renchéri la présidente de la chambre haute, Valentina Matvienko.

Entretien avec Loukachenko

Le chef du Kremlin s’entretient par téléphone avec son homologue biélorusse Louachenko tandis que les responsables de l’occupation russe en Ukraine lui expriment leur soutien.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays fait face à une rébellion du groupe paramilitaire Wagner, s’est entretenu au téléphone avec son homologue bélarusse et plus proche allié, Alexandre Loukachenko, a rapporté samedi l’agence de presse publique bélarusse Belta.

Il s’agit du premier contact international de M. Poutine depuis le début de cette rébellion lancée vendredi soir par le chef de Wagner, Evguéni Prigojine. « Le président russe a appelé ce matin le président bélarusse » pour l’informer « de la situation en Russie », a indiqué Belta en citant le service de presse de M. Loukachenko.

Le maître du Kremlin s’est ensuite entretenu au téléphone avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, dont le pays est également allié de Moscou notamment dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire menée par la Russie, a indiqué le service de presse de la présidence kazakhe dans un communiqué.

« Vladimir Poutine a informé (le président kazakh, ndlr) de la situation dans son pays » et l’a « remercié pour sa compréhension », selon la même source.

Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré, lors de cet entretien, que « les évènements en cours sont une affaire interne à la Russie », en soulignant que « l’ordre constitutionnel et la primauté de la loi sont une condition indispensable pour maintenir l’ordre dans le pays », a précisé la présidence kazakhe.

En janvier 2022, quand des émeutes ont éclaté au Kazakhstan, M. Tokaïev a appelé à la rescousse la Russie. Celle-ci a pris la tête d’un contingent de forces « de maintien de paix » dont l’arrivée a mis fin aux troubles qui ont failli précipiter la chute de M. Tokaïev. Ces émeutes s’étaient officiellement soldées par 238 morts en neuf jours.

Situation « difficile »

Le président russe Vladimir Poutine a admis samedi que la situation était « difficile » à Rostov où le chef du groupe paramilitaire Wagner dit contrôler des sites militaires, dont un aérodrome.

« Des mesures décisives seront prises pour stabiliser la situation à Rostov. Elle reste difficile », a déclaré M. Poutine dans une adresse vidéo à la nation, en précisant que le fonctionnement « des organes d’administration civile et militaire est de facto bloqué » dans cette ville du sud de Russie où se trouve le QG militaire russe de l’offensive en Ukraine.

Vladimir Poutine s’est adressé à la nation russe et dénonce « coup de poignard dans le dos ». Il accuse le chef de Wagner d’avoir « trahi » la Russie à cause de ses « ambitions démesurées ». Il a aussi déclaré : « La rébellion de Wagner est une « menace mortelle » pour l’Etat russe.

Dans une allocution télévisée de quatre minutes, Vladimir Poutine a accusé le chef de Wagner Evguéni Prigojine d’avoir « trahi » la Russie à cause de ses « ambitions démesurées ». Les « traîtres » seront « punis », a-t-il martelé devant la nation après que Wagner a commencé à marcher sur Moscou.

Le président russe a également confirmé que des « mesures antiterroristes » avaient été prises dans la capitale et dans d’autres régions.

Ces mesures renforcent notamment les pouvoirs des services de sécurité et leur permettent de restreindre les mouvements.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, entré en rébellion contre le commandement russe, a affirmé samedi se trouver au quartier général de l’armée à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine, et contrôler plusieurs sites militaires.

« Nous sommes au QG, il est 07H30 du matin » (04H30 GMT), a dit Evgueni Prigojine dans une vidéo sur Telegram. « Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l’aérodrome ».

de videos

M. Prigojine, contre qui le parquet général russe a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « mutinerie armée », est entré en rébellion avec les 25.000 hommes revendiqués par son groupe, après avoir accusé l’armée régulière d’avoir bombardé ses troupes. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou et dans plusieurs autres régions de Russie.

Infographie AFP

« On continue, on ira jusqu’au bout », a lancé Evguéni Prigojine dans un message audio sur Telegram. « Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route ».

« Régime d’opération antiterroriste »

Le « régime d’opération antiterroriste » a été instauré à Moscou et dans sa région, alors que la Russie est secouée par une rébellion du groupe paramilitaire Wagner, a annoncé samedi le Comité national antiterroriste.

« Afin d’empêcher d’éventuels attentats, le régime d’opération antiterroriste a été instauré à Moscou, dans la région de Moscou », ainsi que dans la région de Voronej, frontalière de l’Ukraine, a indiqué le Comité dans un communiqué publié sur son site, sans plus de détails.

Cette mesure renforce notamment les pouvoirs des services de sécurité et leur permet de restreindre les mouvements.

Elle prévoit également la mise en place de contrôles des pièces d’identité et des véhicules dans les rues et autorise une suspension temporaire des services de communication, si nécessaire.

« Tous les événements de masse (…) sont annulés pour cette raison » à Moscou, a précisé pour sa part le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine.

« Tous les services municipaux fonctionnent normalement, les déplacements en ville ne sont pas perturbés », a-t-il assuré, en remerciant les habitants pour leur « compréhension » et leur « calme ».

« Garantir la sécurité »

Le ministère russe de la Défense a promis samedi de « garantir la sécurité » des combattants du groupe paramilitaire Wagner s’ils se dissocient de l’« aventure criminelle » de leur patron, Evguéni Prigojine, qui s’est mutiné contre l’état-major.

« Vous avez été dupés pour participer à l’aventure criminelle de Prigojine », a déclaré le ministère dans un communiqué. « Entrez en contact avec des représentants du ministère russe de la Défense et des agences de maintien de l’ordre dans les plus brefs délais. Nous garantissons la sécurité de chacun », a-t-il ajouté, affirmant que « de nombreux » membres du groupe Wagner l’avaient déjà contacté pour demander à retourner dans leurs casernes.

Allocution de Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine va « bientôt » s’adresser à la nation, au moment où son pays est secoué par une rébellion du groupe paramilitaire Wagner, a annoncé samedi le Kremlin.

« Poutine va faire une allocution bientôt », a déclaré aux agences de presse russes le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov.

« Prêts à mourir »

« Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu’il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile », a-t-il martelé par la suite.

Dans la nuit, il avait annoncé avoir traversé la frontière et être entré à Rostov, siège du quartier général du commandement sud de l’armée russe d’où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Il a aussi assuré que ses troupes avaient abattu un hélicoptère russe qui avait « ouvert le feu sur une colonne civile ».

Il n’a pas apporté de preuves de ces affirmations, dont l’AFP n’était pas en mesure de confirmer la véracité.

Le gouverneur de la région de Rostov a appelé la population à « rester à la maison », et celui de Lipetsk, à 420 km au sud de Moscou, a lui aussi annoncé « des mesures de sécurité renforcées ».

« Des activités antiterroristes sont en cours à Moscou dans le but de renforcer les mesures de sécurité », a annoncé le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.

Des images sur les réseaux sociaux et des médias en ligne, et dont l’AFP n’a pu confirmer l’authenticité, ont montré des véhicules militaires circulant dans la ville, aux abords du ministère de la Défense, et en position devant la chambre basse du Parlement, la Douma, à quelques dizaines de mètres du Kremlin.

Enquête pour mutinerie

Le procureur général russe Igor Krasnov a informé le président Vladimir Poutine « de l’ouverture d’une enquête pénale en lien avec la tentative d’organiser une mutinerie armée », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans plusieurs messages audio tout au long de la journée, le patron de Wagner avait auparavant affirmé que des frappes russes avaient fait un « très grand nombre de victimes » dans ses rangs.

« Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l’arrière. Un très grand nombre de nos combattants ont été tués », a-t-il dit, accusant le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir ordonné ces attaques.

Ces accusations « ne correspondent pas à la réalité et sont une provocation », a rétorqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le FSB (forces de sécurité) a appelé les combattants de Wagner à arrêter leur chef. Et un influent général russe, Sergueï Sourovikine, a exhorté les combattants de Wagner à renoncer à leur révolte.

« Je (vous) demande de vous arrêter (…) Avant qu’il ne soit trop tard, il faut obéir à la volonté et à l’ordre du président élu de la Russie », a-t-il dit dans une vidéo sur Telegram.

Cette guerre ouverte expose les tensions au sein des forces russes engagées dans le conflit ukrainien.

« Ceux qui ont la responsabilité militaire du pays doivent être stoppés », a aussi dit le patron de Wagner, en appelant les Russes à se joindre à ses troupes ou à ne pas leur opposer de résistance.

« Pouvoir et argent »

Les factions russes rivales ont commencé à « se dévorer entre elles pour le pouvoir et l’argent », s’est félicité le chef du Renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov. A Washington, la Maison Blanche a dit suivre de près la situation.

L’opposant russe en exil à Londres et homme d’affaires Mikhaïl Khodorkovski a appelé à soutenir Evguéni Prigojine pour combattre le régime de Vladimir Poutine. « Oui, même le diable il faudrait l’aider s’il décidait d’aller contre ce régime ! », a-t-il écrit sur Telegram.

Vendredi, Evguéni Prigojine avait affirmé que l’armée russe reculait dans les zones de Zaporijjia et de Kherson (sud) ainsi qu’à Bakhmout, ville de l’Est que les Russes affirment avoir capturée mais où les Ukrainiens disent avoir progressé sur les flancs ces dernières semaines.

« Il n’y a pas de succès militaires » de Moscou, a encore cinglé M. Prigojine, affirmant que les militaires russes « se lavent avec leur sang », une manière de dire qu’ils subissent de lourdes pertes.

Invérifiables de source indépendante, les propos du patron de Wagner contredisent en tout cas ceux de Vladimir Poutine et de Sergueï Choïgou, selon qui l’armée russe « repousse » tous les assauts ukrainiens.

Le ministère russe de la Défense a cependant averti que l’Ukraine se prépare à attaquer du côté de Bakhmout en « profitant de la provocation de Prigojine ».

Ces derniers jours, M. Poutine a répété que la contre-offensive ukrainienne était un échec et que les forces de Kiev avaient essuyé des pertes quasi « catastrophiques ».

M. Prigojine a qualifié de « profonde tromperie » ces déclarations victorieuses.

Alors que de nombreux opposants et anonymes russes sont en prison pour avoir critiqué le conflit en Ukraine, le chef de Wagner a ouvertement remis en question les raisons pour lesquelles l’intervention militaire a été lancée.