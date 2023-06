Un nombre record de Belges atteints de diabète

L’augmentation, notable dans toutes les tranches d’âge, est particulièrement prononcée chez les seniors. 18% des personnes âgées de 65 à 74 ans souffrent d’une forme ou d’une autre de diabète. En général, la maladie touche plus souvent les hommes que les femmes.

Au début des analyses, en 2009, cette proportion était encore de 5,1%. Au total, l’AIM recense 770.000 patients diabétiques, soit un tiers de plus qu’il y a dix ans.

Il existe aussi une inégalité en termes socio-économiques. Le nombre de diagnostics pour 100 Belges à faibles revenus est presque le double de celui de leurs compatriotes à revenu plus élevé.

Des différences régionales sont également à noter. À Bruxelles et en Wallonie, plus de 21% des personnes de cette tranche d’âge plus âgée souffrent de diabète, alors qu’en Flandre, ce chiffre n’est que de 15,8%.