Un très grave incendie se déclare ce samedi matin à Wanfercée-Baulet: le sinistre a ôté la vie à un homme

Un homme, l’occupant des lieux, âgé d’une septantaine d’années et vivant seul ici, s’est retrouvé coincé dans ce piège sinistre, au rez-de-chaussée, et n’a hélas pas survécu.

« À leur arrivée, le feu touchait déjà la toiture », confirme le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. « Cette habitation, un rez-de-chaussée et un étage, était envahie par les flammes et la fumée. L’occupant, un homme seul, a hélas été retrouvé déjà inconscient, au rez-de-chaussée, près d’une fenêtre. Il semble qu’il était à mobilité réduite et n’a pas survécu », apprend-on encore de source officielle. D’après des témoignages récoltés dans le quartier, la victime venait d’ailleurs de sortir de l’hôpital la veille.