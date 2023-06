La grande annonce d’Action à la frontière pour ses clients: «Une excellente nouvelle»

Gros changement dans les magasins Action en Belgique: l’enseigne enlève la majorité de ses caisses automatiques à cause des vols! C’est l’une des menaces qui pèsent sur les enseignes ayant opté pour le self-scanning : le vol à l’étalage. L’enseigne Action, qui avait placé des caisses de ce type dans ses magasins, fait marche arrière dans la plupart de ses sites…

Les caisses automatiques ont disparu dans la plupart des magasins. - E.G.

Par Laurence Piret Journaliste à la rédaction Générale

Elles n’auront donc pas fait long feu… La majorité des caisses automatiques des magasins Action du pays ont été retirées par l’enseigne et remplacées par des caisses traditionnelles. Le motif ? Du côté de l’enseigne, pas de commentaires mais dans un magasin de la province de Luxembourg où le remplacement a été effectué voici quelques semaines, une caissière nous a soufflé qu’il y avait eu trop de vols constatés après plus d’une année de mise en service.

Une marche arrière qui est assez généralisée pour Action, qui conservera encore quelques caisses automatiques dans certains magasins où la clientèle est moins importante, notamment à son siège central à Asse.

L’enseigne, qui a le vent en poupe chez nous, a bien dû se rendre à l’évidence lors des inventaires annuels : il manquait énormément de marchandises. « Les vols à l’étalage, on ne peut s’en rendre compte que de deux manières », nous explique un autre membre du personnel d’Action, en région carolo. « Soit il y a flagrant délit, soit on retrouve des emballages vides dans les rayons, ce qui signifie que la marchandise a été dérobée… Sinon, il faut attendre l’inventaire pour voir le différentiel entre la marchandise entrée et les ventes ».

Et de poursuivre : « Le problème du self-scanning chez Action, c’est que même si un employé devait surveiller les quatre caisses automatiques, il était impossible de tout voir, surtout dans des magasins où il y a beaucoup de clients. Action n’a pas voulu mettre de vigile ou de garde de sécurité, qui aurait pu dissuader les voleurs de passer à l’acte… Franchement, à Charleroi, certains sont partis avec des caddies bien remplis pour lesquels ils n’avaient pas tout scanné, c’est clair. Et ça, on n’a pu s’en rendre compte qu’à l’inventaire ».

La chaîne Action a aussi procédé au retrait de ses caisses automatiques aux Pays-Bas, dans un grand nombre de magasins. Elle avait testé le procédé en 2019 dans quelques sites, avant de le généraliser en 2020.

« Des contrôles aléatoires »

Si le personnel ne voyait pas forcément d’un bon œil l’arrivée de ces caisses automatiques dans les magasins Action, ce retour en arrière est très rare dans la grande distribution où les enseignes sont nombreuses à proposer ce service de self-scanning. Ce qui permet à la fois de réduire les files et le temps d’attente en caisse, mais aussi de réduire le personnel de caisse nécessaire…

Ainsi, chez Delhaize, les caisses automatiques ont toujours beaucoup de succès et un système de contrôles aléatoires est organisé pour vérifier que les clients ont bien scanné l’ensemble de leurs achats. Idem chez Carrefour ou encore chez Decathlon et Ikea.

Chez Lidl, Aldi et Lidl par contre, il n’est toujours prévu de passer à un système de caisses automatiques. Chez Colruyt, on mène tout de même certains tests pour rester dans l’air du temps. Mais l’heure est plutôt à rendre le travail des collaborateurs plus efficace avec des caisses intelligentes équipées de caméras.