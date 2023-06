Nino et Tyllia, les deux chiens d’Anne-Marie, ont été tués par un chasseur: «Ils étaient les plus gentils du monde»

Nino, un Korthals âgé de 7 ans, et Tyllia, un berger allemand âgé de 1 an, ont été abattus par un chasseur d’Ervy-le-Châtel, qui réside à quelques maisons à peine de la propriétaire des chiens. Les deux canidés avaient pris la fuite après l’orage qui s’était abattu sur le pays d’Armance ce jeudi matin, écrit l’Est éclair.

Aux gendarmes, le chasseur a justifié ses tirs en indiquant que les chiens auraient tué deux de ses chèvres et blessé une troisième, et qu’il s’était senti menacé en se retrouvant nez à nez avec Nino et Tyllia. Une version que conteste, très attristée, Anne-Marie Renner, la propriétaire des chiens, qui a porté plainte ce jeudi après-midi auprès de la gendarmerie : « Mes chiens sont les plus gentils du monde. Tout le monde les connaît, ils ont l’habitude de se sauver. On m’avait offert mon chien Nino lorsque mon fils de 17 ans est mort », précise Mme Renner à l’Est éclair.