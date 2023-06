Sarah et Jack lancent un appel aux voleurs de leur caméra à Chimay: «rendez-nous notre matériel pour continuer à immortaliser cette incroyable aventure humaine»

Ce qui devait être une incroyable aventure humaine pour Sarah, cette maman bruxelloise partie avec son fils Jack, porteur d’un handicap et atteint d’autisme, a tourné au cauchemar ce vendredi. « Alors que nous étions au château de Chimay pour assister à un spectacle, une ou plusieurs personnes ont fouillé dans nos affaires et ont pris, une de mes bagues ainsi que tout le matériel vidéo. Notre cuistax se trouvait dans la cour et on nous avait dit que c’était sécurisé », se désole Sarah.

Il y a une semaine, ils sont partis de Bruxelles en cuistax pour rallier Paris (normalement le 5 juillet). Une incroyable aventure humaine d’une maman qui veut faire plaisir à son enfant, qui a rêvé de rejoindre Paris. Chaque jour, elle pédale pour dévorer les kilomètres qui les séparent de Paris. « Je réalise des documentaires et mon idée était d’en réaliser un sur le quotidien avec un enfant handicapé. Une vision positive ayant pour but de sortir de l’idée d’enfermement. C’était une manière aussi pour moi de m’évader de ce quotidien à travers les images. »

Pour le jeune homme de 18 ans, c’est également un choc. « Il comprend que la caméra n’est plus là. Il est très affecté et perd quelque peu ses rituels. »

De surcroît, ce sont les souvenirs qui se sont dissipés avec ce vol. « Nous avons heureusement des back-up, mais nous n’avons plus de matériel pour avancer. »

Entre 13h30 et 16h30

Ce samedi, le duo devrait reprendre la route vers Hirson en France depuis l’abbaye de Scourmont où ils ont logé. « On continue l’aventure c’est certain. On va appeler la police et déclarer notre vol. »

La maman lance également un appel à toutes les personnes qui auraient vu, entendu quelque chose ce vendredi entre 13h30 et 16h30 dans la cour du Château de Chimay. N’hésitez pas à la contacter via Facebook : Sarah Moon Howe ou via mail à sarah@sarahmoonhowe.com.