Les interpellantes confessions d’un proche de victimes de l’implosion du sous-marin Titan, parti visiter l’épave du Titanic: «C’était une révélation choquante et dévastatrice»

Jeudi, nous apprenions que le sous-marin Titan, parti visiter l’épave du Titanic avec cinq passagers à bord, avait implosé, tuant tous les membres du voyage.

Parmi eux, Shahzada Dawood, 48 ans, qui est décédé avec son fils Suleman, 19 ans. Hammad Hassan, 28 ans, a été informé de la tragédie quelques jours plus tôt par le cousin de Shahzada. « La nouvelle de la tragédie m'a été communiquée il y a quelques jours par la cousine de Shahzada », a-t-il déclaré au Daily Express US. Il poursuit : « C'était une révélation choquante et dévastatrice ».