«Downey’s Dream Car»: Robert Downey Jr nous sort ses belles bagnoles pour la bonne cause!

On ne vous fera pas l’injure de rappeler qui est Robert Downey Jr, que le rôle de « Iron Man », il y a quinze ans, a transformé en mégastar mondiale… et en multimillionnaire ! L’acteur de 58 ans a sur ses comptes plus de 300 millions €, mais il n’a pas attendu d’en avoir autant pour se mettre à collectionner les voitures anciennes. « C’est une des choses que l’on peut faire quand on commence à avoir du succès et de bons cachets », explique-t-il au début du premier volet de la téléréalité que le service de streaming américain Max vient de lancer. Un programme qui porte le titre très simple de « Downey’s Dream Cars », qui se traduit aussi simplement par « Les voitures de rêve de Downey », mais qui n’est pas un simple étalage de ses possessions sur quatre roues. Dans un grand entrepôt, il en aurait, selon ses fans, au moins neuf. Parmi elles, une Mustang de 1970 fastback (dont la ligne de toit descend de manière continue et ininterrompue jusqu’au coffre), une Nissan GT-R, une Bentley Continental GT, une Chevrolet K10 de 1972 et une Mercedes Benz de 1969.

Mais on le répète : le propos de cette série n’est pas tant d’exhiber ces merveilles que de voir ce que Downey Jr a décidé d’en faire ! L’homme est très impliqué dans la lutte pour la survie de la planète et l’une de ses actions concrètes dans ce sens est de faire passer ces véhicules à l’électricité ! Ce qui arrive à sa Chevrolet K10 dans le premier épisode. On suit toutes les étapes de la transformation de ce « tank » mauve et hyperbruyant qui devient un engin marron silencieux comme tout. Pour être sûr qu’un certain Rich Benoit et son équipe ont bien travaillé, il fait conduire ce pick up « opéré » dans le désert de Mojave, où se trouve le « Climate Change Strategy Office », division de l’armée américaine. Laquelle a pour mission de trouver des moyens pour contrer, et espérer inverser, le grand désordre écologique en marche depuis un bail… Convertir à l’électrique ses propres véhicules fait partie de ces moyens.