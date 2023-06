Bru58 est le nouveau rooftop bruxellois: il est situé sur le toit de Brucity, le centre administratif de la Ville de Bruxelles

En mars 2023, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et son collège échevinal invitaient les bruxellois à venir découvrir ce bâtiment à usage multiples. En mai, la presse était également conviée pour une visite des 11 œuvres d’art au sein du Brucity.

« Il est important que le Brucity soit vraiment le bâtiment des bruxellois, c’est-à-dire l’endroit où ils se rendent pour leurs démarches administratives, mais aussi un endroit de rencontre, de partage et de culture. Avec l’ouverture du rooftop qui sera bientôt complété après l’été par un restaurant juste en dessous, le bâtiment se veut multifonctionnel. Les bruxellois auront d’autant plus de raison pour passer du temps ici. L’été s’annonce convivial ! », signale Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

En effet, le rooftop qui se situe au 9e étage du Brucity, prévoit un restaurant qui sera situé au 8e étage. Les travaux sont en cours et il devrait ouvrir vers septembre 2023. Sa gestion a été confié, suite à un marché public, à Bru58, composé de LO-Group, des Jardins suspendus et Les Filles. Ensemble, ils vont réinventer la cantine de bureau traditionnelle, puisque à midi le public pourra également y prendre des repas, en même temps que les fonctionnaire du Brucity. Ce restaurant sera également ouvert le soir et les weekends, tout comme le rootfop.