Le comportement d’une maman cause un retard de six heures sur un vol TUI: «absolument dégoûtant»

Une jeune mère a été expulsée d’un avion TUI en provenance de l’île grecque de Kos et se rendant à Manchester. Son comportement a été jugé « absolument dégoûtant » par les autres passagers.

« Avant le décollage, les hôtesses de l’air sont allées vérifier les ceintures de sécurité et la femme a dit que son enfant était terrifié et qu’elle refusait de décoller », déclare un passager à bord au Manchester Evening News. Si l’avion a pu décoller et que tout s’est bien passé durant le vol, l’atterrissage a été plus compliqué.