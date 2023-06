Valérie Glatigny est notre invitée de ce dimanche: «Ce n’est pas l’échec qui est traumatisant, mais le fait de ne pas rebondir après un échec!»

« Nous avons investi plus de 6 millions d’euros chaque année dans des formules d’aide ou de soutien dans toutes les universités et les hautes écoles : on finance des programmes de coaching d’étudiants de première par des étudiants de seconde, ou des cursus de remédiation de math ou de sciences, ou des améliorations de méthode de travail… »

On vit toutes et tous des échecs mais ils doivent nous permettre d’évoluer.

« Ce n’est pas l’échec qui est, ou qui doit être traumatisant, mais le fait de ne pas rebondir après un échec. On vit toutes et tous des échecs mais ils doivent nous permettre d’évoluer. On doit pouvoir confronter un élève à un échec le plus rapidement possible et lui apprendre à avoir une attitude positive par rapport à un échec. Il ne faut pas laisser un enfant face à un échec sans solution. »

« Je suis ouverte au débat, mais il faut pouvoir évaluer quelqu’un. Une évaluation est très émancipatrice pour une personne. On est dans une société où l’on doit pouvoir certifier des compétences. Le diplôme permet de s’insérer et permet à la personne qui vous engage de vérifier vos compétences. L’évaluation permet une progression vers la réussite. »

«Mon chocolatier préféré vient de la promotion sociale»

En cette période de fin d’année scolaire, un mot sur la promotion sociale qui est trop ignorée chez nous ?

« Trop souvent, les adultes ignorent cette filière. Ce n’est pas une filière de relégation. On peut récupérer un CES si on est devenu un papa ou une maman trop jeune. Mon chocolatier préféré, Yasushi Sasaki a reçu des prix partout dans le monde après être passé par le Ceria à Anderlecht. Les gens doivent être fiers d’afficher leur diplôme de promotion sociale dans leur établissement : le fleuriste, le soudeur,… Jeudi soir, j’ai remis 38 diplômes d’accompagnantes d’enfants. C’est un titre qui certifie des compétences. On y redonne le goût de l’apprentissage. Il faut permettre à nos jeunes d’être mieux formés. On peut revenir à la formation à tous les âges. La promotion sociale est proche et flexible. On peut suivre certains cours le soir, le week-end. Nous avons 120.000 apprenants par an. C’est le plus gros organisme de formation et le moins cher. »

À un an des élections, comment réussir à encore faire avancer des dossiers ?

« J’aime bien déminer même discrètement, mais opiniâtrement les dossiers. J’aime quand on a l’impression que chacun ressort gagnant. Un bon accord, c’est un accord où personne ne perd la face. C’est jouissif quand on a un accord où personne ne s’est fait rouler. Chacun doit évidemment lâcher quelque chose auquel il tient. Évidemment, je ne suis pas naïve. Je sais que nous sommes dans un processus de début de campagne électorale… mais nous avons pu engranger quelques réformes. Nous avons des ministres qui veulent des accords et un ministre-président qui essaie que l’on produise des accords, comme le deal sur le dossier Inami, le décret paysage,… »

Vous y êtes arrivés avec le dossier des numéros Inami des médecins ?

« Ce dossier a empoisonné la vie politique belge pendant 25 ans. Cela avait des conséquences dramatiques pour nos étudiants et pour nos citoyens au niveau de la santé publique. Nous n’avons jamais eu autant d’étudiants qui se lancent dans le cursus en médecine que cette année : 1366. Nous aurons 4300 médecins de plus dans les 10 prochaines années pour la médecine générale. On a la garantie que tous les étudiants qui sont dans le cursus auront un numéro Inami. Nous avons bien travaillé avec les autres niveaux de pouvoir dans une matière qui est compliquée. C’est une forme de fédéralisme mature. »

V.Li.