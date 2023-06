Ryanair apporte un changement révolutionnaire et demandé par beaucoup à l’approche des vacances: «La meilleure nouvelle qu’on pouvait entendre»

Le voyage de Sofie avec Ryanair pour se rendre à Malte n’a jamais eu lieu: «Mais un an plus tard…» La Belge a dû multiplier les procédures pour obtenir ce à quoi elle avait droit.

Illustration - Belga image

Par Sudinfo

En juin de l’année dernière, Sofie Geerdens devait s’envoler pour Malte avec Ryanair. Un beau voyage avec son petit ami qui n’a cependant jamais eu lieu puisque le départ est tombé en pleine grève du personnel belge de la compagnie aérienne. Coup dur pour la Limbourgeoise qui n’a donc pas pu partir en vacances.

Comme il est de coutume dans ce genre de situation, la jeune femme a été remboursée. « L’argent des billets m’a rapidement été versé par Ryanair », explique-t-elle au Belang van Limbourg. Cependant, Sofie et son petit ami apprennent qu’ils ont également droit à une compensation pour le désagrément. Une procédure un peu plus compliquée car, pour les vols de 1.500 kilomètres et plus comme Malte, l’indemnité s’élève à 400 euros. « Sauf qu’il est impossible de déposer une demande d’indemnisation. La seule option que j’ai trouvée a été d’envoyer une lettre au siège de la compagnie à Dublin. »

La jeune femme a donc fait appel à une société néerlandaise, Yource, pour récupérer l’argent auquel elle avait droit. « J’ai déposé mon dossier en juillet 2022. Depuis, je n’ai eu aucune nouvelle de Ryanair ou de Yource », confie-t-elle.

Contacté par nos confrères, Ryanair confirme que les paiements ont bien été effectués. « Le montant a été versé le 1er avril 2023 », précise Sarah, porte-parole de Ryanair. Du côté de Yource, on affirme que ce paiement n’a été reçu que le 30 mai dernier. « Ces paiements sont ensuite vérifiés par nos soins et versés, mais cela prend du temps », précise Tom van Bokhoven.

Finalement tout est bien qui finit bien puisque Sofie a reçu un courrier le 8 juin dernier pour lui confirmer que l’argent allait lui être versé.