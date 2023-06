«J’espérais avoir tort»: James Cameron affirme qu’il savait depuis lundi ce qu’il était arrivé au submersible Titan

Passionné de fonds marins bien avant d’avoir réalisé « Titanic » en 1997, James Cameron a exploré l’épave du Titanic à plusieurs reprises. Depuis la disparition du sous-marin Titan, le réalisateur a rappelé que l’engin utilisé par OceanGate avait, à plusieurs reprises, été critiqué. « Un certain nombre des principaux acteurs de la communauté des ingénieurs spécialisés dans la submersion profonde a même écrit des lettres à l’entreprise pour lui dire que ce qu’elle faisait était trop expérimental pour transporter des passagers. » a-t-il confié à ABC News durant la semaine. Dans un autre entretien, à CNN et Reuters cette fois, le cinéaste a également confié avoir très rapidement su que le submersible avait implosé. « Dans l’heure qui a suivi, nous avons eu la confirmation qu’il y avait eu une forte détonation au moment où les communications avec le sous-marin ont été perdues. Une forte détonation sur l’hydrophone. Perte du transpondeur. Perte des communications. Je savais ce qui s’était passé. Le sous-marin a implosé » a-t-il assuré, confirmant que la théorie circulait déjà au sein de la communauté de passionnés d’exploration des fonds marins depuis lundi.

« Évidemment, nous avons tous le cœur brisé à cause de ça. Et je vis avec cela depuis quelques jours maintenant, comme certains de mes autres collègues de la communauté. » a-t-il déclaré jeudi, lorsque les autorités ont annoncé avoir retrouvé des débris du sous-marin. « J’ai regardé pendant les jours qui ont suivi toute cette agitation autour de la recherche, sachant très bien que c’était futile. Espérant contre toute espérance que j’avais tort, mais sachant au fond de moi que ce n’était pas le cas », a-t-il admis. Le réalisateur d’« Avatar » a ensuite confié qu’il n’était donc pas surpris d’apprendre la tragique nouvelle. « Je me sens juste très mal pour les familles qui ont dû traverser tous ces faux espoirs qui n’arrêtaient pas de se faire attendre, vous savez, au fur et à mesure. » a-t-il ajouté. Il n’est, par ailleurs, pas précisé si les proches des cinq victimes avaient été alertées de cette détonation, et mis au courant de la théorie de l’implosion dès les premières heures.