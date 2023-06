Artisanale et locale, la ferme Dugailliez, à Trois-Ponts, lance la Dug’Ice, un demi-cornetto pour l’été

Les Dug’Ices ? « On a lancé ça ce jeudi et, depuis, on n’arrête pas de m’en parler », se réjouit Janice Dugailliez. Il faut dire que la Trois-Pontoise a trouvé là une manière originale de proposer une portion individuelle pour la glace de la ferme, à Bergeval. « Mon papa tient la ferme, maman fait de la glace depuis 2000 et je tiens le commerce avec elle depuis 2015. Mon père nous disait souvent “on ferait bien des magnums, des cornets, etc.” mais on travaille à petite échelle et ça revient vite à faire de gros investissements de lancer un nouveau produit. »

Et puis, dans la boutique de Bergeval, on n’a plus de comptoir de glace. « On vend au litre et on fait des gâteaux glacés pour toutes les occasions. On avait aussi des demandes des gens pour avoir des cornets ou des plus petits contenants. Du coup, j’ai cherché une idée qui nous permettrait de ne pas avoir trop d’emballages et donc d’investissement aussi. »