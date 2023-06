Incendie à la rue Navez, à Charleroi: les secours ont eu du mal à intervenir… à cause des voitures mal garées!

Les secours ont eu du mal, d’ailleurs, à accéder à cet immeuble : de nombreux véhicules bloquaient en effet le passage aux pompiers et aux ambulances.

Les pompiers de Marcinelle ont été appelés, ce samedi, vers 11 heures, pour un incendie qui venait de se démarrer dans un immeuble à appartements, situé dans la rue Navez. Une petite rue qui relie le boulevard Tirou et la rue de Marcinelle, ville basse de Charleroi.

On sait que la ville basse accueille depuis ce samedi la Brocante des quais. Cela et le marché ouvert également ce samedi a amené un flot de voitures en centre-ville, garées visiblement de façon peu orthodoxe. En tout cas, on l’a dit, cela a posé de sérieux problèmes d’accessibilité à la rue Navez.