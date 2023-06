Le nouveau projet naval de Batia Mosa officiellement inauguré à Andenne

Son objectif est de construire des bateaux fluviaux de haute technologie, de devenir le chantier naval européen de référence pour l’installation des systèmes de dépollution et de développer des systèmes de propulsion zéro carbone «made in Belgium».

Le redémarrage du Batia Mosa, anciennement Meuse et Sambre, a déjà eu lieu sur les sites de Monsin (Liège) en décembre 2022 et d’Andenne en mars dernier. Vingt-six personnes ont été recrutées depuis, 21 ouvriers qualifiés et 5 ingénieurs. La société prévoit que ce chiffre devrait augmenter «significativement» dans les prochains mois, en réponse à la demande du marché.

En plus de la construction navale et de la réparation, Batia Mosa veut s’imposer comme l’acteur européen de référence en matière de dépollution et de neutralité carbone. «Nous constatons qu’aucune solution intégrée et abordable n’est proposée à une industrie du transport fluvial pourtant appelée à des changements radicaux, à savoir une navigation entièrement propre à l’horizon 2050», explique l’entreprise.