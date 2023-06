«On va faire un petit passage de relais à l’antenne»: Sophie Davant s’exprime pour la première fois sur l’arrivée de Julia Vignali dans «Affaire conclue» (vidéo)

Il y a quelques semaines, alors qu’« Affaire conclue » venait de boucler le tournage des derniers épisodes de la saison, on apprenait le départ de Sophie Davant. Après six ans de bons et loyaux services, elle avait décidé de quitter l’animation de l’émission phare des après-midi de France 2, afin de présenter un nouveau projet sur Europe 1. Rapidement, c’est Julia Vignali qui a été désignée par la chaîne publique française, pour prendre le relais, laissant ainsi son fauteuil de « Télématin » à Marie Portolano. « C’est une formidable opportunité qui s’est présentée. J’ai donc dit oui. Est-ce que je suis du genre à ne pas voir les trucs super qui arrivent ? Non, je l’ai vu. En toute honnêteté, je ne l’ai pas prémédité du tout. » avait-elle alors confié à TV Mag.

Aujourd’hui, c’est Sophie Davant qui évoque, pour la première fois ce chamboulement express, qui pourrait avoir un impact négatif sur « Affaire conclue ». « Je trouve que je lui fais un beau cadeau, je lui livre cette émission à succès. Elle est très contente de venir sur Affaire conclue. Je l’ai rencontrée et je vais la revoir. » a-t-elle confié au micro de M Radio, interrogée par Vincent Cerruti. « On va faire un petit passage de relais à l’antenne parce que j’y tenais pour expliquer aux téléspectateurs. » a-t-elle ajouté. Il est vrai que son épisode final ne fait aucune mention de son départ, puisque les détails n’avaient pas encore été finalisés entre elle et la direction de France 2, au moment du tournage.