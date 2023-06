Le chanteur Claude Barzotti, auteur de «Madame» et «Le rital», est mort, à l’âge de 69 ans

Celui qui s’appelait encore Francesco Barzotti est né le 23 juillet 1953 à Châtelineau. Ses parents ont quitté l’Italie, alors en crise, à la recherche d’une vie meilleure, comme beaucoup de leurs compatriotes qui ont trouvé du travail dans les mines et la métallurgie. « Et à deux ans et demi, on est parti en Suisse, racontait-il à André Manoukian sur le plateau de l’émission « La vie secrète des chansons ». Et quelques mois après, la police est venue nous chercher pour nous rapatrier en Italie parce qu’on n’avait pas de passeport. » de videos Lorsque Francesco fête ses 6 ans, ses parents reviennent vivre en Belgique. Et ils vont tout faire pour offrir à leur garçon l’avenir dont il rêve. « À 6 ans, mes parents m’ont acheté un accordéon ; à 8 ans, une guitare, me confiait Claude le 28 juin 2013 à l’occasion d’une interview pour « Le Soir magazine ». J’allais à l’académie de musique, je suivais des cours particuliers à Wavre. Je prenais le bus, avec mon papa, de Court-Saint-Etienne à Ottignies ; ensuite, on prenait le train jusqu’à Wavre, et puis, on faisait encore quelques kilomètres à pied. Mes parents m’ont toujours aidé. Mon père travaillait dans les mines, puis aux usines sidérurgiques Émile Henricot. Mes parents ont assisté à mon succès, mais ils étaient très discrets. J’ai pu offrir une nouvelle voiture à mon père, une maison à mes parents. »

À 13 ans, en difficulté scolaire, Francesco décide de quitter l’école pour se consacrer entièrement à sa passion, la musique. « J’ai commencé à l’âge de 15 ans, je chantais dans les bals du samedi soir, me racontait-il en 2013. Je touchais entre 500 et 600 FB (15 euros) pour six heures de bal. Trois fois par semaine, je faisais du stop de Court-Saint-Etienne à Haine-Saint-Pierre (La Louvière) pour aller répéter avec l’orchestre « I Moretti ». À 18 ans, j’ai été professeur de musique. » Francesco a aussi été maçon et mécanicien de vélos. « J’ai longtemps ramé ! »

Dans les années 70, sous le nom de Claude Barzotti, il enregistre plusieurs 45 tours : « Je n’ai pas oublié », « Ce grand amour » ou « Madame ». Mais le succès n’est pas au rendez-vous. « J’ai écrit « Madame » en 1973. La chanson est sortie en 1974 et elle n’a pas marché. En 1978, en hommage à Claude François, j’ai enregistré la chanson Muriel », je n’ai vendu que 250 disques. J’ai donc décidé d’arrêter ma carrière. En réalité, elle n’avait jamais débuté. »

Mais la chance va finir par lui sourire. Claude Barzotti entre chez Vogue, la maison de disque qui lui a fait confiance, dirigée par Roger Meulemans, d’abord comme représentant, avant de devenir directeur artistique. « J’avais 22 ans ! Un jour, je reçois un coup de téléphone de deux producteurs de Paris (les frères Celie, ndlr). On connaît votre chanson « Le pauvre vieux » et on est amoureux de votre musique. Vous avez un talent fou… » Je pensais que c’était une plaisanterie. Ils voulaient me rencontrer. « Venez à Paris ! » Je n’avais pas d’argent pour y aller. Ils m’ont envoyé le billet de train par la Poste. J’ai enregistré mon premier 33 tours. Il nous restait du temps en studio. Ils m’ont parlé de « Madame ». Comment connaissaient-ils cette chanson ? Je ne sais pas ! Et j’ai enregistré « Madame », qui se trouve sur le disque. Mais jamais « Madame » n’aurait dû sortir. C’est cette chanson qui est à l’origine de tout. Il m’est arrivé de vendre 11.000 disques de « Madame » en un jour. » En 1983, Claude Barzotti sort son deuxième album studio intitulé « Le rital ». Le texte est signé Anne-Marie Gaspard, une journaliste liégeoise, et la musique Claude Barzotti. « Avec « Le rital », je vendais en moyenne 25.000 disques par jour, je suis entré dans le Guiness Book des records. Un jour, on en a vendu 28.000 ! » Dès 1986, parallèlement à sa carrière de chanteur, Claude Barzotti assure ses arrières avec une seconde activité, celle d’agent immobilier. « J’ai compris que le métier de chanteur était très difficile, me confiait-il en 2013. C’est comme ça que je me suis impliqué dans l’immobilier. À l’époque, je faisais visiter les maisons. Les gens étaient surpris que Claude Barzotti leur vende une maison. » En 2019, Claude entre une dernière fois en studio. Il enregistre 10 nouvelles chansons. Mais aucune maison de disques ne souhaite sortir ce nouvel album intitulé « Un homme ». Claude décide alors de le produire lui-même. 25.000 exemplaires sont pressés. Mais Claude replonge dans l’alcool et n’est pas capable d’assurer les interviews dans les médias. « On commet tous des erreurs… On ne peut pas tout avoir dans la vie. J’aurais pu faire une grande carrière. J’ai eu un problème avec l’alcool… Et ça m’a bousillé. (…) J’ai eu des hauts et des bas. Je suis heureux d’avoir pu vivre d’un métier que j’aime. » Ce dernier album n’a finalement jamais été distribué dans le commerce. Il est toutefois disponible sur les plateformes d’écoute.