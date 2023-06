Festival de la TV à Shanghai: la série belge «1985» remporte le prix de la meilleure série étrangère

La série a été diffusée sur les ondes de la RTBF et de la VRT plus tôt dans l’année et sera retransmise en France, sur Canal +, à partir du 3 juillet.

L’intrigue de «1985», écrite par Willem Wallyn et réalisée par Wouter Bouvijn, se déroule autour des faits réels liés au dossier des Tueurs du Brabant dans les années 80. Tijmen Govaerts, Aimé Claeys et Mona Mina Leon se partagent les rôles principaux.