Les images impressionnantes d’un crash survenu lors du Rallye d’Ypres (vidéo)

Après huit spéciales, il a une avance de 16 secondes sur le Britannique Chris Ingram (Volkswagen Polo GTI R5). Freddy Loix (Skoda Fabia RS Rally2) est le pilote belge le mieux placé, 3e à 25.3 secondes du leader. Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2) et Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) complètent le top-5.

Le rallye a connu une frayeur avec la lourde sortie du Français Stéphane Lefevbre (Citroën C3 Rally2). À la sortie d’un virage dans la 7e spéciale, il a largement dévié de la trajectoire et est parti en tonneaux jusqu’à échouer plusieurs dizaines de mètres plus loin dans un champ. Alors leaders au classement, Lefebvre et son copilote Loris Pascaud en sont sortis indemnes.