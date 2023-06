«Plus belle la vie»: ces changements prévus pour le retour de la série sur TF1 ne vont pas plaire aux fans…

La pause n’aura été que de très courte durée ! Alors que TF1 n’a toujours pas confirmé avoir récupéré « Plus belle la vie », après son annulation sur France 3, les informations concernant ce retour inespéré continuent d’affluer. Dans son numéro à paraître ce lundi 26 juin, Téléstar assure ainsi que le feuilleton sera déjà de retour à l’antenne à l’automne prochain. Le magazine précise cependant que deux changements majeurs sont attendus, et le premier déplaira sans doute aux fans. En effet, la durée des épisodes devrait être raccourcie, passant de 25 minutes à 15 minutes chacun, afin de coller au nouveau budget, revu largement à la baisse. L’horaire de diffusion de la série aussi sera chamboulé, puisqu’elle ne sera plus disponible en access prime time, comme c’était le cas pendant 18 ans sur France 3. Elle devrait désormais être diffusée en milieu de journée, juste après la météo de TF1, à 13h50. Reste à savoir si les fans seront au rendez-vous dans cette nouvelle case horaire…

Au niveau casting aussi, de gros changements sont à prévoir, même si Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) et Léa François (Barbara Évenot) auraient déjà accepté de rempiler pour cette nouvelle version de « Plus belle la vie ». Quant aux autres stars du feuilleton, rien de définitif n’a encore été décidé, si ce n’est pour Rebecca Hampton (Céline Frémont) qui a déjà annoncé qu’elle n’était pas intéressée. « Pour moi, c’est une histoire terminée… Je m’en remets que maintenant donc ce n’est pas pour repartir dedans » a-t-elle confié à Télé Loisirs, il y a quelques jours. Selon Téléstar, Newen, la société de production chargée de relancer le feuilleton, profiterait de ce chamboulement pour introduire plusieurs nouveaux personnages, et ainsi donner un coup de frais au feuilleton.