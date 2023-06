Les pompiers couvinois interviennent pour un feu de broussailles

Ce vendredi soir, les pompiers de la zone Dinaphi casernés à Couvin ont été appelés pour un feu de broussailles à la rue Tienne de Boussu. Une quarantaine de m² de végétation était en feu.

Ils se sont attelés à éteindre l’incendie et ainsi éviter qu’il ne prenne de l’ampleur et ravage une plus grosse partie. La cause est inconnue. Malgré la pluie tombée durant la semaine, la vigilance reste de mise, les sols étant encore relativement secs.