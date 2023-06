The Weeknd offre un show apocalyptique à la Joan Cruijff Arena d’Amsterdam avant de venir à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que d’émotions pour les fans du roi de la pop mondiale. Après une tournée mondiale « After Hour » reportée par le Covid, la sortie du dernier album « The Highlights » se couple avec l’annulation des deux concerts au Sport Paleis d’Anvers en septembre 2022. The Weeknd annonce vouloir revoir le projet… pour des stades !

Le voilà de retour avec « After Hour til Dawn Stadium Tour », un show qui le vaut bien. Sudinfo La Capitale l’a vu vendredi soir à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam le vendredi 23 juin. Voici ce qui attend les fans les 11 et 12 juillet au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.