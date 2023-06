Même si les 24 Heures sont déplacées, la parade aura bien lieu à Spa

Sauf que cette année, l’épreuve a dû changer de date à cause de la F1. Au lieu d’avoir lieu le dernier week-end de juillet, elle sera organisée les 1 et 2 juillet. Ce qui mettait donc en difficultés l’organisation de la parade.

L’année passée, la présence de la superstar Valentino Rossi avait fait de la traditionnelle parade des 24 Heures autos à Spa un événement exceptionnel. Mais chaque année, ce défilé de superbes bolides à quelques jours de la mythique course de Spa-Francorchamps fait le plein de spectateurs dans le centre de Spa.

« Date inhabituelle au calendrier et suite au chantier en cours rue de la Sauvenière, il aura fallu toute la détermination de notre bourgmestre Sophie Delettre et de notre 1er échevin et échevin des Travaux Nicolas Tefnin pour qu’elle puisse avoir lieu », annonce avec un brin d’emphase le MR de Spa sur Facebook.