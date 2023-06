«C’est bon, tu peux signer»: la drôle de question posée par Marc Madiot manager de Groupama-FDJ pour recruter des coureurs

Il explique ainsi ; : « J’avais remarqué que les mecs qui mettent un pyjama pour dormir la nuit ne faisaient pas carrière. Les premières années où j’ai été patron d’équipe, quand je voyais un jeune arriver en face de moi pour signer un contrat, la première question que je lui posais, c’était : ‘est-ce que tu mets un pyjama pour dormir la nuit ?’ Le mec me regardait : ‘mais qu’est-ce qu’il me fait ?’. S’il me répondait non, je disais : ’C’est bon tu peux signer’. »