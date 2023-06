Élections communales en 2024: Ecolo et Groen coopéreront pour une ville «plus juste et plus verte» dans les 19 communes de Bruxelles

La campagne électorale des élections communales d’octobre 2024 est officiellement lancée pour Ecolo et Groen à Bruxelles. Près de 300 militants ont pris part, samedi, au congrès de présentation des candidates et candidats bruxellois têtes de liste d’Ecolo et Groen dans les 19 communes de la Région bruxelloise. de videos Les coprésidentes, Rajae Maouane (Ecolo) et Nadia Naji (Groen), ainsi que les têtes de liste et équipes régionales d’Ecolo et Groen, ont affiché leurs ambitions : faire de Bruxelles une région solidaire et qui protège sa population face aux dérèglements climatiques. Autrement dit, faire de Bruxelles une ville toujours plus verte et plus juste. Une ville où il fait bon vivre !

« Grâce aux écologistes, la nature et la biodiversité sont mieux protégées. Il y a chaque jour plus d’arbres, plus de parcs, plus d’espaces verts à Bruxelles à disposition des Bruxelloises et Bruxellois. Soyons-clairs : nous en voulons plus encore, car nous en avons besoin, pour renforcer le bien-être mental et physique des citoyennes et citoyens. Il est hors de question de faire la moindre pause en la matière. Nous voulons au contraire accélérer la transition, faire plus, plus vite, plus juste », avance Rajae Maouane. « Il reste beaucoup de travail et le conservatisme nous freine sur cette transition écologique pour Bruxelles. Nous sommes prêts à relever les défis avec sérénité car nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé », ajoute la coprésidente d’Ecolo.