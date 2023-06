40% d’animaux en moins dans les refuges bruxellois depuis 2019

En 2019, 8.369 animaux ont été pris en charge par nos refuges bruxellois. Depuis, ce nombre n’a cessé de diminuer pour atteindre 5.070 en 2022. Par contre, ce sont toujours les chats qui sont les plus nombreux à se retrouver dans les refuges (56%), suivis des oiseaux (21%) et des chiens (18%). « Je me réjouis de cette baisse. Moins d’animaux dans les refuges, ça veut dire moins d’animaux errants, abandonnés ou saisis. C’est aussi une bonne nouvelle pour les refuges qui peuvent profiter d’une plus grande capacité d’accueil et donc offrir de meilleures conditions de vie à leurs pensionnaires », explique Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du Bien-être animal.

Les chats, surreprésentés dans les refuges Si le nombre de chats recueillis par les refuges est au plus bas depuis 2015, ils étaient tout de même encore 2.833 en 2022. Parmi ceux-ci, 80% ont été adoptés. Et comme chaque année, on peut observer un pic de prise en charge par les refuges juste avant l’été.

« Même si le nombre de chats stérilisés qui arrivent au refuge augmente (20%), cela reste insuffisant. C’est pourquoi, dans le cadre du renforcement de la législation sur la stérilisation et l’identification des chats, j’ai décidé d’imposer aux refuges la stérilisation de tous les chats transitant chez eux », ajoute Bernard Clerfayt.