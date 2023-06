«Non, je ne vais pas mourir! Je vais me battre…»: quand Claude Barzotti se confiait sur ses problèmes de santé

Ce samedi, on apprenait la triste nouvelle du décès de Claude Barzotti, disparu à l’âge de 69 ans. C’est dans son lit, à son domicile de Court-Saint-Étienne et entouré de ses deux filles qu’il est mort, suite à un cancer généralisé contre lequel il se battait depuis plusieurs mois. « Claude était très malade depuis plusieurs mois. Mais il n’a jamais perdu son sourire et sa bonne humeur. Il y a encore quelques semaines, chez lui à la maison, lors d’une de mes visites, il partageait avec moi quelques-uns des souvenirs chers à son cœur » a confirmé le journaliste de SudInfo, Nicolas Dewaelheyns, dont le chanteur était un ami proche.

Les soucis de santé de l’interprète de « Le Rital » ne datent pas d’hier. Ces dernières années, il s’était régulièrement confié sur les nombreux problèmes qui l’accablaient, suite notamment à ses « problèmes d’alcool ». En 2020, il avait d’ailleurs annoncé mettre fin à sa carrière, épuisé par la maladie et miné le confinement, mais il se voulait rassurant quant à son avenir. « Non, je ne vais pas mourir ! Je vais me battre… et qui sait, si je retrouve la forme, je pourrai rechanter dans deux, trois ou quatre ans. Je veux vivre encore 10 ou 15 ans, profiter de ma famille et de mes trois petites-filles » déclarait-il dans les colonnes de SudPresse, tout en remerciant ses fans.