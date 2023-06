Cédric Roussel, légende du foot à Mons passée aussi par le Standard, est décédé ce samedi à l’âge de 45 ans: l’ex Diable rouge s’est effondré sur la terrasse d’un café de la Grand’Place de Mons

Ce samedi avait tout pour être une belle journée au soleil sur la Grand’Place de Mons. Mais l’après-midi a viré au drame : alors qu’il se rafraîchissait au café No Maison, Cédric Roussel, footballeur bien connu à Mons et en Belgique, a fait un malaise, vers 15h. Alors qu’un serveur lui prodiguait un massage cardiaque, les pompiers étaient appelés. Ces derniers ont également essayé de le réanimer durant une vingtaine de minutes, mais leurs efforts sont restés vains.

C’est en Angleterre, à Coventry et à Wolverhampton, qu’il a d’abord posé ses valises. Mais s’il allait connaître ensuite de nouvelles aventures plus exotiques, Cédric Roussel préférait alors revenir en Belgique, dans sa région. Le RAEC Mons, qui accédait pour la première fois de son histoire à la Division 1, engageait alors l’attaquant. Le championnat 2002-03 pouvait commencer, et la belle histoire du « Dragon » Cédric Roussel également. Ce dernier offrait d’ailleurs un premier temps fort dans la saison des promus en inscrivant le but de la victoire face au Standard (1-0) ! Avec des joueurs tels que Jean-Pierre La Placa, Eric Joly, Olivier Suray, l’épopée montoise était formidable, et la saison de Cédric Roussel magnifique. Il décrochait d’ailleurs le titre de meilleur buteur de D1 avec 22 buts, comme Wesley Sonck, et apprenait dans la foulée qu’il devenait Diable rouge. Il a ainsi porté la vareuse nationale à deux reprises, contre l’Algérie et l’Estonie, en 2003.

Il est décédé au No Maison, à Mons. - E.G.

Sa carrière prenait un bel envol, avec un transfert à Genk dans la foulée. De là, il mettait le cap vers la Russie et Rubin Kazan, avant de revenir en Belgique. Et ce fut au Standard, où il évolua un an et demi avant de passer à Zulte Waregem et Brescia, en Italie.

Un « Dragon »

Cédric Roussel a pu à nouveau montrer son attachement aux couleurs montoises, puisqu’il est revenu jouer au stade Tondreau, de 2007 à 2010. Sa carrière professionnelle a touché à sa fin, avec un dernier transfert avorté vers Chypre. Mais, s’il est ensuite encore passé par des clubs comme Couillet-La Louvière ou Beloeil, il est resté, reste et restera à jamais un « Dragon ».

Cette saison encore, l’homme a fêté la montée du RAEC Mons avec plaisir, en honorant de sa présence la fête du titre pour l’accession à la D2. Sa région, il l’aimait, et elle l’adorait. S’il n’a pas terminé la saison comme coach à Mesvin, il était déjà prêt pour un nouveau défi. Ce jeudi, c’est à l’assemblée générale de Jemappes que nous l’avions encore croisé. Il avait intégré le staff des promus jemappiens, débordait de motivation pour former les attaquants des équipes premières, mais aussi les jeunes, à partir de douze ans. Il s’apprêtait ainsi à lancer son académie. En passionné du foot qu’il a toujours été. Une fois sa carrière terminée, une fois la page football terminée, il s’était passionné pour la course à pied, mais toujours, il est revenu à ses premières amours, au milieu de ses amis, nombreux. Et tous bien en peine aujourd’hui. Le choc est immense : Mons, le Hainaut, la Belgique, a perdu un footballeur de talent, un buteur attachant, mais aussi un gars gentil, entier, sincère.