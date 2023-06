«C’est fou, je sais, mais j’ai adoré la jouer!»: Elizabeth Olsen nous parle de son personnage de meurtrière dans «Love and Death», une mini-série à voir sur Be TV

Dix ans après cet effroyable fait divers, le téléfilm « A Killing In A Small Town » le fictionnalisait avec Barbara Hershey dans le rôle de Candice… Morrison, et non Montgomery. Et il y a juste un an, on a retrouvé cette dernière sous les traits de Jessica Biel dans la mini-série « Candy » (Disney +). Dans « Love and Death » qu’a signé David E. Kelley, c’est Elizabeth Olsen qui incarne cette femme très controversée, qui a toujours été une grenouille de bénitier. L’actrice de 34 ans, petite sœur – comme on le sait – des jumelles Mary-Kate et Ashley, nous a parlé de ce rôle des plus complexes.

Ce samedi à 20h30, Be Séries propose les 3e et 4e épisodes de la mini-série « Love and Death », qui reconstitue une sordide affaire survenue à Wylie au Texas le 13 juin 1980 : le meurtre, à la hache, de l’institutrice Betty Gore par son amie Candice Montgomery. Des mois auparavant, celle-ci avait eu une liaison avec Allan, le mari de Betty, laquelle lui a fait savoir le matin du 13 juin qu’elle était au courant. Et est allée chercher une hache… S’en est suivi une violente empoignade entre les deux femmes, et Candice a fini par frapper Betty quarante et une fois avec l’outil, ne lui laissant aucune chance de survie. Inculpée, la meurtrière a plaidé la légitime défense et obtenu la clémence du jury. Aujourd’hui âgée de 73 ans, elle vit dans l’état de Géorgie.

Pour chaque projet, je commence à me sentir vulnérable deux semaines avant sa sortie, et deux semaines après. Dans ce cas-ci, je me suis sentie très mal quand c’est sorti. Puis, des gens m’ont abordée sur des parkings et dans des grandes surfaces, ils m’ont parlé de la série, et à partir de là, je me suis sentie mieux. C’est toujours agréable de se rendre compte que des gens se sont approprié l’histoire que vous avez racontée. Ça aide vraiment à la laisser partir. Et puis, plus le temps s’écoule, mieux c’est (rire). C’est mon avis !

Quelles ont été les difficultés, ou obstacles, si vous préférez, que vous avez rencontrés en jouant Candice ?

Ce qui a été le plus difficile pour moi, c’est de trouver du sens, ou un lien, entre cette femme qui était perçue si positivement avant qu’elle tue quelqu’un, et celle qui a commis cet acte, justement. Pour les gens, elle était la reine du bal, la meilleure des mères, celle qui motivait tout le monde à l’église… Et puis, il y a celle qui non seulement tue, mais garde cela secret. Les deux ne semblent connectées en rien. Je me suis demandé quel pouvait être le système de valeurs de quelqu’un qui fait ça, et qui fait preuve, après, d’un besoin obsessionnel d’attention et d’amour de la part des autres. De l’amour, ou quelque chose de la sorte, auquel elle s’est ensuite fermement accrochée. Ce qui a été amusant pour moi, c’est d’essayer de trouver ce qui pouvait être divertissant dans tout cela. J’ai cherché à l’interpréter de la manière la plus évidente possible, mais en créant un peu de tension avec de l’humour. Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas, ce « personnage » est sans fin, sans frontières. Franchement, j’aurais voulu qu’on ait une seconde saison parce que j’ai adoré l’interpréter. C’est fou, je sais, mais c’est comme ça. Je ne sais pas qui est cette femme, je ne sais rien d’elle, mais j’ai pris un plaisir dingue à créer cette version d’elle avec toute notre équipe. Oh… attendez ! Il y a quelque chose d’autre que je n’ai jamais compris par rapport à elle ! (rire)

Allez-y !

Je ne comprends pas comment une femme autant dans le contrôle a pu faire de l’hypnose (avec le psychiatre Fred Fason, à qui elle a confessé, au cours d’une séance, qu’elle avait tué Betty, NdR). J’ai vraiment dû faire appel à mon imagination pour avaler ça… Cela dit, peut-être qu’elle a fait ça pour faire sortir toutes ses tensions, exprimer sa colère envers Betty et non plus sa honte par rapport à ce qu’elle lui a fait. J’étais très anxieuse par rapport à cette scène. Avant le tournage, j’ai rencontré un hypnothérapeute, parce que mon côté « contrôleuse » à moi n’arrivait pas à comprendre qu’elle ait fait de l’hypnose, et que ses aveux au psychiatre aient été probants à son procès. Le meilleur ami de mon père est avocat de la défense, et il m’a dit que si les deux camps sont d’accord d’amener ce type d’aveux à la barre, ils peuvent être utilisés comme argument de défense. Il n’empêche que pour moi, cette scène n’est pas plausible, elle n’est en rien logique. Pourtant, Candice a bel et bien avoué sous hypnose ! Si David (E. Kelley, NdR) avait écrit un truc comme ça dans cette fiction, je lui aurais probablement envoyé un email pour lui demander si on ne poussait pas un peu le bouchon, là… J’ai adoré tourner toute la partie du procès, mais quand la hache est apportée et que Candice fond en larmes, j’ai trouvé ça aussi très artificiel. Mais à ce moment, on était au milieu d’une scène de quinze minutes, et donc il n’était pas question de s’arrêter. J’ai fait comme si tout ça avait du sens, et je me suis bien amusée.

Avez-vous trouvé, et reproduit, sa voix et son accent ?

Chercher ça, c’est ce que j’ai préféré, au départ. Mais j’ai eu de la liberté parce qu’elle a grandi un peu partout aux États-Unis, et en France. Quand il s’est produit ce qu’il s’est produit, je pense qu’elle vivait au Texas depuis dix ans. Donc elle a dû adopter l’accent qui la rendrait la plus féminine et la plus aimable, et qui lui permettrait d’avoir ce qu’elle veut. Je me suis dit que ça serait trop amusant de mettre du lyrisme dans son accent et la faire parler avec une voix bien plus haute que la mienne. Ça a fait naître sa physicalité, un côté pétillant et une façon d’être très féminine – je le répète – qui était d’une grande aide pour une femme, à l’époque. Personnellement, je n’ai pas cela. Ça n’a pas été simple de la construire parce qu’on ne sait pas comment elle était, à ces niveaux. Mais ça a été la meilleure partie de mon travail.

« Love and Death » montre souvent au lit Candice et son amant Allan, joué par Jesse Plymons…

L’une des scènes qui m’angoissait le plus avant de la tourner, et qui s’est avérée être un pur moment de joie, c’est celle de la première fois pour Allan et Candice. Ils sont ensemble sous une douche, et rien que ça m’intimidait au plus haut point. Lui et moi, on était là comme deux humains « à nu », littéralement, et la seule idée de ça me rendait super vulnérable. Mais très vite, on s’est amusé de cette situation, et je pense qu’elle définit vraiment y aller, mais après ça, c’est sûr, quelque chose s’installe… J’ai adoré tourner cette scène.