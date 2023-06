Les 12km d’Anderlecht double le nombre de participants

Près de 2000 personnes ont traversé Anderlecht ce vendredi, soit le double des participants de l’édition 2022 ! La raison d’un tel succès ? Un parcours original et sans équivalent en région bruxelloise. « Le parcours que nous proposons est reconnu comme l'un des plus originaux parmi les événements de course à pied en région bruxelloise. Les participants ont l'opportunité unique de fouler la pelouse du plus grand club de foot belge, de traverser les magnifiques parcs de la commune tels que le parc Astrid et la zone de Neerpede, et de passer par un centre commercial où le public les encourage avec enthousiasme. Avec un dénivelé variant entre 90 et 150 mètres, le parcours offre également un défi stimulant pour les athlètes » explique Julien Milquet, échevin des Sports.

De plus, cette édition 2023 s’est démarquée par une offre d'animations exceptionnelles au sein du village de l'événement. Les coureurs et les spectateurs ont pu profiter d'une atmosphère conviviale avec une guinguette, un photomaton, des cadeaux pour les participants, et bien plus. Après la course, un DJ et des musiciens ont repris le flambeau pour célébrer les performances sportives accomplies.