Euro espoirs: les Diablotins accrochés par la Géorgie en toute fin de match (2-2)

La Belgique a connu une mauvaise journée aux Championnats d’Europe d’athlétisme par équipes samedi à Chorzow, en Pologne, dans le cadre des Jeux Européens. Elle est seizième et dernière nation après 25 des 37 épreuves, alors que les trois dernières équipes sont reléguées en deuxième division. Seuls trois des treize Belges ont terminé dans les huit premiers lors de la deuxième journée : Elien Vekemans a terminé quatrième du saut à la perche, Julien Watrin a terminé cinquième du 400 mètres haies et les Belgian Rockets ont terminé huitièmes du 4x100 mètres. Il n’y a pas eu de vraies sous-performances samedi, mais les forfaits de dernière minute d’Anne Zagré et Hanne Claes ont coûté beaucoup de points. Au 100 mètres haies, Jolien Boumkwo a récolté deux points, mais aucune athlète belge n’a pris le départ du 400 mètres haies.

Après la première journée, la Belgique était toujours treizième, mais la deuxième journée l’a fait retomber à la seizième place avec 159 points. La Turquie et la Norvège sont juste devant au classement avec respectivement un et deux points de plus que la Belgique. Pour assurer le maintien dans la division la plus élevée, une treizième place, détenue par la Grèce actuellement avec 12,5 points de plus, est nécessaire. Comme prévu, l’Italie est largement en tête à Chorzow.

Les compos Géorgie : Mamardashvili, Khvadagiani, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Moistsrapeshvili, Azarov, Gagua.

Belgique : Vandevoordt, Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper, Keita, Vranckx, De Ketelaere, Ramazani, Openda, Balikwisha. Les temps forts de cette rencontre 87e : Catastrophe pour les Diablotins ! Acculés dans leur grand rectangle, les hommes de Jacky Mathijssen avaient du mal à contenir les offensives des Géorgiens. Les efforts de ces derniers ont été récompensés en toute fin de partie, grâce à un centre déposé sur la tête de Guliashvili, qui ne s’est pas fait prier pour tromper Vandevoordt. 76e : De Ketelaere rate la balle de match. Après une combinaison avec Openda en contre-attaque, l’ancien du Club de Bruges se retrouve en duel avec le portier adverse. Il choisit alors de tirer en force du pied droit, mais sa frappe file à côté des cages géorgiennes… 64e : Nouveau sauvetage de Vandevoordt. Sur une contre-attaque rondement menée, les Géorgiens trouvent un homme totalement libre dans le rectangle. Celui-ci se présente face à Vandevoordt qui, d’un superbe réflexe du pied, parvient à contrer la tentative, et même à capter le cuir. 60e : Grosse occasion pour Debast. Sur un coup franc botté par Siquet, Openda effectue une très belle reprise de la tête vers l’axe. Monté pour cette phase arrêtée, Debast remporte son duel et frappe en pivotant, mais son envoi est dévié en corner. 58e : Vandevoordt sauve les Diablotins. Sur un ballon qui traînait dans le rectangle, le portier du Racing Genk est parfaitement sorti pour dévier ce ballon. 52e : But pour la Géorgie. Au retour des vestiaires, Tsitaishvili, monté au jeu à la pause, arme une puissante frappe de l’entrée de la surface. Parfaitement placée dans le coin du but, elle ne laisse aucun chance à Vandevoordt. 38e : But pour les Diablotins ! Ramazani se rattrape ! Après une frappe sur le poteau de Balikwisha, De Cuyper récupère le cuir et adresse un centre millimétré sur la tête de Ramazani. L’ailier d’Almeria place parfaitement sa reprise et trompe le gardien adverse. 37e : énorme raté de Ramazani. Après un centre puissant de Siquet, le portier géorgien repousse le cuir dans l’axe de son rectangle. Esseulé au point de penalty, Ramazani frappe instantanément du gauche… mais ça file à côté du but. 28e : frappe puissante d’Openda. Après un très joli mouvement belge, De Ketelaere trouve Openda dans l’axe. À quelques mètres du rectangle géorgien, le buteur du RC Lens arme une puissante frappe, très bien repoussée par le portier adverse.