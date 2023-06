Géorgie U21-Belgique U21: la Géorgie réduit l’écart au retour des vestiaires (1-2, direct)

La Belgique affronte la Géorgie, pays hôte, dans son deuxième match de l’Euro espoirs de football ce samedi au stade Boris-Paichadze de Tbilissi. Trois jours après le partage face aux Pays-Bas, les hommes de Jacky Mathijssen ont l’occasion de faire un grand pas vers la qualification ce samedi. Mais, dans une arène géorgienne chauffée à blanc pour l’occasion, la tâche ne sera pas simple pour Loïs Openda et ses collègues. En face, ils auront une surprenante équipe de Géorgie qui, même sans les stars Kvaratskhelia et Mikautadze, est parvenue à dominer le Portugal lors de la première rencontre de groupe...

64e : Nouveau sauvetage de Vandevoordt. Sur une contre-attaque rondement menée, les Géorgiens trouvent un homme totalement libre dans le rectangle. Celui-ci se présente face à Vandevoordt qui, d’un superbe réflexe du pied, parvient à contrer la tentative, et même à capter le cuir.

60e : Grosse occasion pour Debast. Sur un coup franc botté par Siquet, Openda effectue une très belle reprise de la tête vers l’axe. Monté pour cette phase arrêtée, Debast remporte son duel et frappe en pivotant, mais son envoi est dévié en corner.

58e : Vandevoordt sauve les Diablotins. Sur un ballon qui traînait dans le rectangle, le portier du Racing Genk est parfaitement sorti pour dévier ce ballon.

52e : But pour la Géorgie. Au retour des vestiaires, Tsitaishvili, monté au jeu à la pause, arme une puissante frappe de l’entrée de la surface. Parfaitement placée dans le coin du but, elle ne laisse aucun chance à Vandevoordt.

38e : But pour les Diablotins ! Ramazani se rattrape ! Après une frappe sur le poteau de Balikwisha, De Cuyper récupère le cuir et adresse un centre millimétré sur la tête de Ramazani. L’ailier d’Almeria place parfaitement sa reprise et trompe le gardien adverse.

37e : énorme raté de Ramazani. Après un centre puissant de Siquet, le portier géorgien repousse le cuir dans l’axe de son rectangle. Esseulé au point de penalty, Ramazani frappe instantanément du gauche... mais ça file à côté du but.

28e : frappe puissante d’Openda. Après un très joli mouvement belge, De Ketelaere trouve Openda dans l’axe. À quelques mètres du rectangle géorgien, le buteur du RC Lens arme une puissante frappe, très bien repoussée par le portier adverse.