Violente agression à l’arme blanche à Mons: des traînées de sang sur les trottoirs, des voitures et des vitrines!

Vers 13h15 ce samedi, un ouvrier de la ville s’affairait à faire disparaître les traces de l’agression qui s’est produite la veille, vers 21h - 21h30, rue Rogier, et qui a été particulièrement sauvage : on pouvait en effet observer des traces de sang, sur plusieurs mètres, menant à une flaque devant la vitrine de l’agence interim Unique, où la victime, un homme, semble s’être effondrée. D’autres traces étaient visibles sur le trottoir d’en face. Du sang a même été projeté sur des voitures et sur certaines devantures de magasin !