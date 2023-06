Koekelberg: Michel Van Kerk quitte DéFI et rejoint l’opposition

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Candidat sur la liste libérale de Philippe Pivin en 2018, Michel Van Kerk est devenu conseiller communal via la suppléance. En 2021, il décide de rejoindre DéFI à Koekelberg. Aujourd’hui, il quitte la formation amarante pour retrouver les bancs de l’opposition comme conseiller communal indépendant. Il dénonce « les dérives de la gestion des travaux publics et de la mobilité, qualifiant la situation actuelle d’anti-démocratique. Nous sommes dans l’impossibilité totale de contester les décisions alors que nous faisons partie de la majorité. C’est d’autant plus inquiétant quand on sait que DEFI fait partie de la majorité sans être représenté au Collège. »