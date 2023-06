Le Feel Good, à Aywaille, lance la saison des festivals

C’est en 2020 que l’ancien événement baptisé Yes2dayland a changé de nom pour devenir le Feel Good Festival. Trois ans plus tard, c’est son timing et son emplacement qui font peau neuve. Auparavant organisé à la fin de l’été, il lancera cette année les festivités dès le mois de juin. Et ce n’est pas tout, puisqu’il déménage dans le centre d’Aywaille, dans le prolongement du parc communal.

Des changements à répétition qui risquent de créer la confusion dans le chef du public, certes. Mais cette nouvelle implantation vise à faciliter l’accès, à améliorer l’accueil des festivaliers, à disposer d’une plus grande capacité de parking et à se rapprocher des commerçants locaux. L’affiche prestigieuse réunie cette année risque aussi d’en ravir plus d’un. On attend d’ailleurs plus de 30.000 visiteurs sur quatre jours.

La journée d’ouverture fera la part belle aux DJ’s. On y verra à l’œuvre le légendaire Daddy K, Mademoiselle Luna, Kid Noize et les 3210, pour une soirée baptisée « La plus grande discothèque ».

Les têtes d’affiche

Le lendemain dès 17h, place aux concerts avec les Maîtres Chanteurs, Ykons, Christophe Maé et les inimitables Magic System, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

Matt Pokora. - DR

Le samedi, l’atmosphère sera davantage pop et rock avec Goodbye Fortune Tellers, Colt, Jenifer, Matt Pokora puis notre Henri PFR national. Le dimanche, enfin, on pourra voir à l’œuvre les cover bands Demain Peut-être, Six No More, Barbar ô Rhum et Totalement ’80.

Magic System. - DR

À noter qu’en clôture de chaque soirée, le Feel Good Festival mettra à l’honneur l’enfant du pays Oli Soquette. Chaque soir, le célèbre DJ liégeois sera célébré comme il se doit par un de ses comparses : DJ Kelly le jeudi, DJ Dan ke vendredi, DJ Denix le samedi et Oli Tombeur le dimanche. Avec pareils duos aux commandes, les nuits s’annoncent longues et endiablées.