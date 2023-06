Scène insolite lors de la draft NBA: la sœur de Victor Wembanyama fait le buzz avec une petite phrase lâchée en plein direct… à propos de sa poitrine (vidéo)

C’est une nouvelle page de l’histoire du basket français, et peut-être de la NBA, qui s’est écrite lorsque « Wemby », son surnom, est monté sur le podium pour serrer la main du commissioner de la NBA, Adam Silver. « C’est un rêve qui devient réalité », a-t-il expliqué, ému aux larmes, lors de la traditionnelle interview.

Victor Wembanyama a été choisi jeudi, comme prévu, en première position par les San Antonio Spurs lors de la draft NBA, une première historique pour un joueur français. Le géant du Chesnay succède aux légendes David Robinson et Tim Duncan, tous deux également choisis au premier rang par la franchise texane en 1987 et 1997 respectivement.

Une interview qui a également offert une scène assez insolite. En effet, juste avant que la journaliste ne pose sa question, les téléspectateurs ont eu droit à un plan de la famille Wembanyama. Moment choisi par Eve, la grande sœur de Victor et également basketteuse, pour se tourner vers Oscar, dernier de la fratrie, et lui demander quelques petits conseils vestimentaires. Sauf que le micro qu’elle avait en main était déjà allumé… Le silence a donc été interrompu par un petit « est-ce qu’on voit mes seins ? », lancé en direction de son frère. Qui, très classe, a rapidement remis en place le haut de sa sœur sans rien dire, pour éviter que celui-ci ne laisse échapper quoi que ce soit. Mais il était déjà trop tard : cette petite phrase lâchée par la Française a rapidement été reprise par les internautes et fait, depuis lors, le tour des réseaux sociaux…