Gros changement pour le magasin Action du centre de Verviers: il va déménager le 29 juillet

Sur le site, on s’active. En effet, le gros œuvre fermé doit être livré à Action pour le 3 juillet prochain. Les châssis seront placés cette semaine, puis les pourtours asphaltés. Ensuite ce sera au tour d’Action de jouer pour carreler, placer des cloisons, etc. Pour que tout soit fin prêt pour le 29 juillet.

Et ce ne serait pas tout, le site accueillera apparemment d’autres locataires, mais on n’en saura pas plus pour le moment. En tout cas, avec en plus les anciennes usines Martin Frères également en cours de rénovation, voici une entrée de ville qui va connaître un beau dynamisme dans les prochains mois.