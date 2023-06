Deux Liégeois remportent le 16e Handicap international de Visé (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maxime André et Benjamin Louis ont aisément remporté le 16e Handicap international de Visé. Ces passionnés d’aviron se sont montrés les plus rapides sur une distance de 6,2km sur la Meuse au départ du Yacht Club de Liège jusqu’à l’île Robinson. « Nous sommes tous deux Liégeois. Moi, je rame au cercle des étudiants et Benja à l’Union nautique de Liège », expliquait Maxime André avant de quitter son bateau.