«À travers ma fenêtre: L’amour pour horizon»: la suite très attendue débarque sur Netflix!

Raquel et Ares sont de retour dans ce second volet, plus sage que le premier…

Beau mois de juin pour Netflix, qui après avoir cartonné avec « Tyler Rake 2 », mis en ligne la semaine dernière, vient de dévoiler une autre suite très attendue. Un peu plus d’un an après « À travers ma fenêtre », le second volet de la saga littéraire espagnole a débarqué ce vendredi 23 juin. Sous-titrée « L’amour pour horizon », cette suite réunit Raquel et Ares, alors qu’ils entretiennent une relation à distance qui s’avère plus compliquée que les deux amoureux ne l’auraient imaginé. L’été venu et après une année sans se voir, ils se retrouvent pour un voyage torride au bord de la mer. Mais la longue séparation et les rencontres qu’ils ont faites mettent en péril un lien qu’ils pensaient indestructible. Leur amour résistera-t-il à la tentation et aux incertitudes ?

Même si les fans seront ravis de retrouver la quasi-intégralité du casting, mené par Julio Pena et Clara Galle, cette dernière a tenu à faire une petite mise en garde : l’intrigue du film s’éloigne sérieusement de celles des romans d’Ariana Godoy. « Je fais confiance à cette histoire, donc je sais que quand ils la verront, ils vont se dire : ‘Bon, ce n’est pas la même que celle du livre’, mais c’est vraiment l’histoire que je pense qu’ils veulent voir. Les histoires d’un livre n’ont rien à voir avec les histoires à l’écran. Ce que vous pouvez dire dans un livre, vous ne pouvez pas le dire plusieurs fois dans une scène. » a-t-elle confié à Sensaciné. L’actrice a, par ailleurs précisé que cette décision n’avait pas été prise à la légère : « Au contraire, elle a été prise pour donner plus aux fans. »