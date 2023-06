Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si cette température vous évoque la possibilité de sortir le barbecue et les transats dans le jardin, cette hausse du mercure pourrait bien aussi exciter votre chien, c’est ce que démontre une étude de la Harvard Medical School publié ce 15 juin dans la revue scientifique Nature.

Les jours où les niveaux d’ultraviolets sont les plus importants, nos amis canins seraient 11 % plus susceptibles d’attaquer. Les morsures seraient aussi 4 % plus fréquentes lorsque le mercure grimpe. Enfin, lorsque les niveaux d’ozone sont importants, les morsures sont 3 % plus fréquentes.

de videos

À l’inverse, les scientifiques ont remarqué une (petite) diminution (1 %) des morsures par temps de fortes intempéries.

Lire aussi Talya, mortellement mordue par un Amstaff à Strépy: sa maman écope d’un an de prison avec sursis

Pour arriver à ces résultats, les scientifiques ont épluché les statistiques de morsures d’humains par des chiens dans 8 grandes villes des États-Unis entre 2009 et 2018. L’ensemble de ces données représentent un échantillon de 69 525 morsures recensées.

La conclusion de cette enquête est donc : « Les chiens, ou les interactions entre les humains et les chiens, sont plus hostiles lorsqu’il fait chaud, ensoleillé et qu’il y a du smog »

L’étude n’incluait pas de spécification des races des chiens, leur sexe et le fait qu’ils soient stérilisés ou non.

État de stress

Si l’étude se contente de fournir des statistiques sur les fréquences de morsures en fonction de différents facteurs, elle n’explique pas forcément le pourquoi. Les scientifiques émettent tout de même l’hypothèse que la chaleur rend nos animaux de compagnie aussi agressifs que… nous, les humains.