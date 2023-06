Des milliers de personnes à Paris pour une marche contre les violences homophobes

Une foule dense a commencé à s’assembler place de la Nation dès la mi-journée, au son des percussions et entre les nombreux stands de drapeaux arc-en-ciel qui sont le signe de ralliement de la manifestation.

Pour Elisa Koubi, co-présidente de l’association Inter-LGBT qui organisait le défilé, « le mariage pour tous a mis fin à une inégalité mais n’a pas rendu l’ensemble des LGBT+ en France égaux et sereins ».

A la mi-journée, six jeunes hommes ont été interpellés à Paris pour avoir bousculé et lancé des propos homophobes à une femme qui, drapeau arc-en-ciel à la main, rejoignait la marche des fiertés LGBT+, selon une source policière. Tous sont mineurs et l’un d’eux appartient à la mouvance d’ultradroite, a ajouté cette source.