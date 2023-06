La Brocante des quais, nouvelle formule, profite du soleil: succès de foule à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« C’est exactement ce que je cherchais ! ». Anaïs, venue d’Aiseau-Presles avec son ami Robin, lui d’Ecaussinnes, avait décidé de trouver son bonheur, ce samedi, à la Brocante des quais. Et au moment où nous la croisons, elle vient de découvrir le stand de Marina, dont la spécialité est plutôt facile à deviner. Ici, sur son étal et exposées au sol, des dizaines de poupées de porcelaine s’accumulent, se côtoient et fixent de leurs yeux – un peu étrange, dirons-nous- le chaland. En tout cas, pour Anaïs, cela fonctionne : « Huit euros, c’est génial ! », sourit la jeune femme.