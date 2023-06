Le pire restaurant de France? Mais que se passe-t-il dans ce McDonald’s, certains clients sont effrayés de ce qu’ils y trouvent…

McDonald’s réagit

Le Messager a contacté les services communication de l’entreprise internationale, alors que les avis se déchaînent sur Google Maps. La société a réagi : « Le restaurant de Cranves Sales fait de la satisfaction de ses clients sa plus grande priorité. Depuis son ouverture en octobre 2020 et dans un contexte économique et sociale chamboulée par la crise sanitaire la direction et ses équipes redoublent d’effort pour proposer le meilleur service à ses clients. Nous accordons une attention toute particulière aux retours de nos clients qui nous permettent de nous améliorer dans la qualité de nos services et la formation de nos équipes. Les avis négatifs recueillis ne reflètent pas la réalité constatée auprès des 10 000 clients de passage par semaine dans notre restaurant. Les enquêtes de satisfactions réalisées très régulièrement au sein de notre McDonald’s (avec en moyenne 600 répondants par mois) relèvent en effet un taux de satisfaction supérieure à la moyenne nationale et poussent nos équipes à continuer à offrir le meilleur service à notre clientèle. La direction du restaurant de Cranves Sales dément cependant avec la plus grande fermeté les allégations relatives à l’hygiène dans l’établissement. L’ensemble des protocoles de nettoyage et d’aseptisation sont réalisés quotidiennement avec l’attention et le soin attendu et les contrôles réalisés au sein du restaurant ne démontrent aucun manquement sur les normes d’hygiène ou de sécurité. La qualité et la sécurité alimentaire sont des priorités absolues au sein du restaurant. »